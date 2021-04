Eilenburg

Wie in vielen anderen Betrieben ist es auch in der Eilenburger AWO-Werkstatt für Menschen mit Behinderung aktuell ungewöhnlich leer. Nur etwa 70 der 140 Beschäftigten können regelmäßig zur Arbeit kommen, der Rest muss aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen zu Hause bleiben. Ein ganz anderes Bild bietet die Werkstatt am Dienstagmittag: Zahlreiche Menschen sitzen und warten draußen vor der Tür, im Eingangsbereich und rund um den Sportraum, denn hier hat sich für heute das mobile Impfteam des nordsächsischen Impfzentrums eingerichtet.

120 Beschäftigte geimpft

„Die Corona-Impfung gibt uns zumindest ein wenig Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten“, sagt Jörg Zschörnig, der Leiter der Einrichtung. „Sie ist ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität und ein Hoffnungsschimmer für unsere Beschäftigten.“ Laut Zschörnig bekommen am Dienstag 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Erstimpfung mit dem Impfstoff von Biontech, der zweite Termin in drei Wochen ist bereits geplant.

Nur die Hälfte der Beschäftigten kann arbeiten

„Viele der heute Anwesenden waren schon seit einem halben Jahr nicht mehr hier“, sagt Zschörnig. Zur Zeit kommen nur diejenigen in den Betrieb, die zu Hause einer zu großen Belastung oder der Vereinsamung ausgesetzt wären; das ist seit Weihnachten etwa die Hälfte der Belegschaft. In der Werkstatt wird laut Zschörnig zweimal wöchentlich getestet und es werden Masken für die Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Die zum Betrieb gehörende Tierpension ist seit Weihnachten geschlossen. „Natürlich wäre es schön, wenn hier bald wieder Normalität einkehren könnte, denn vielen Leuten fehlen ihre Bezugspersonen und die Routine“, sagt Zschörnig. „Das geht aber erst, wenn die Infektionszahlen zurückgehen.“

Auch Mirko Kurzt-Hoffmann ist einer der Mitarbeiter, die seit dem Lockdown daheim bleiben müssen. „Es wird schon langsam langweilig zu Hause“, sagt der Bad Dübener, der normalerweise im Verpackungsbereich der Werkstatt arbeitet, „hier habe ich sonst jeden Tag Beschäftigung, Frühstück, Mittag und Kontakt zu meinen Kollegen.“ Er ist am Dienstag für seine Erstimpfung zum ersten Mal seit Monaten wieder in der Werkstatt. „Ich bin froh, dass wir uns hier impfen lassen können, so bin ich auf der sicheren Seite“, sagt Kurzt-Hoffmann, „außerdem ist es schön, mal wieder ein paar bekannte Gesichter zu sehen.“

Von Robin Knies