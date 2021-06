Eilenburg/Sprotta

Lavendel, Fingerhut, Blaukissen, Hornveilchen – schon im Eingangsbereich lockte die bunte Blumenvielfalt die Besucher an und zeigte den Weg in das Gartenparadies von Barbara Richter. Wohin man auch blickte, in jedem Winkel des Gartens gab es etwas zu entdecken. Kleine Wege, Beete, Sitzgelegenheiten und liebevolle Dekorationen wechseln sich ab. Für Barbara Richter und sechs weitere Gartenbesitzer in und um Eilenburg war der Tag der offenen Gartentür am Samstag eine Premiere, die Aktion fand dort erstmals statt.

Zur Galerie Die Premiere ist gelungen. Hier gibt es weitere Fotos vom ersten Tag der offenen Gartentür in Eilenburg und Umgebung.

Magisch anmutendes Terrain

Ebenfalls zum ersten Mal nutzte Ute Thomas aus Bad Düben das Angebot, in die Gärten anderer Leute zu schauen. „Hier kann man gucken und gehen, wohin man auch will, immer findet man etwas Tolles. Aus dem, was andere wegwerfen würden, hat Barbara Richter einen Hingucker entworfen. Ein ganz romantischer Garten ist das hier“, schwärmte sie nach dem Rundgang durch das magisch anmutende Terrain.

Besucher kommen über den Tag verteilt

Gleich nebenan war eine weitere Tür geöffnet. Liebevoll wurden die Gäste per Schild zum Eintreten animiert. Im Bauerngarten war Uwe Gimpel bereits mit der Gartenarbeit beschäftigt. Hier wachsen Blumen auf der einen Seite und auf der anderen Gemüse für den Verzehr. Nebenan meckern die Ziegen, in der Luft liegt der Duft der Pferde und über den Hof läuft ein kleines Minischwein – kurz Bauernhofidylle pur. Gern lässt das Paar das Publikum in den Alltag des Schwarzbachhofes Einblick nehmen. „Sehr angenehm ist es, dass die Besucher so verteilt über den Tag kommen und das Angebot, sich einen Garten mal anzusehen, annehmen“, fasst Julia Stichel zusammen während ihr Mann das Gespräch über den Gartenzaun führt.

Bei der Premiere vom Tag der offenen Gartentür in Eilenburg hat Julchen Stephan (10), Tochter von Vorstandsmitglied André Hund und Enkelin von Ehrenpräsident Gerd Stephan, kreative, selbst gemachte Accessoires verkauft. 153,20 Euro kamen zusammen und kommen dem Nachwuchs des Fußball-Regionalligisten FC Eilenburg zugute. Quelle: privat

Delitzscher schauen in Eilenburger Gärten

Nicht weit entfernt in der Sprottaer Siedlung gärtnert Ute Stephan, dort ist Doris Garbner mit Stephan Eulenstein zu Gast. Die Delitzscher sind erfahrene Gartenbesucher und haben solche Angebote bereits in Delitzsch genutzt. „Wir machen diese Aktion vom ersten Tag an mit und freuen uns, heute mal in die Eilenburger Gärten zu schauen. Es ist von allem etwas dabei. Erst ein rustikaler Garten und nun hier ein sehr akkurates Areal“, loben beide das bisher Gesehene.

Ute Stephan (rechts) fachsimpelt mit den Interessenten zwischen den klar abgegrenzten Beeten und Wegen in ihrem Garten. Quelle: Anke Herold

Indes bewirtet die Gartenbesitzerin ihre Gäste mit Erdbeerbowle und Erdbeertorte, fachsimpelt mit den Interessenten zwischen den klar abgegrenzten Beeten und Wegen. Auch ihr ist die Freude über die große Resonanz anzusehen.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Begeistert vom großen Besucheransturm

Glückliche Hühner, Enten und Schafe sind im Biogarten des Kartoffelsacks in Eilenburg am Start. Judith Kilian und Uwe Jahn setzen auf Zweckmäßigkeit und weniger auf das Design. In den Hochbeeten wachsen die Pflanzen und Kräuter für die Küche des Lokals.

Blick über den Gartenzaun, dort setzt Judith Kilian (links) auf Zweckmäßigkeit und weniger auf das Design. In den Hochbeeten wachsen die Pflanzen und Kräuter für die Küche des Lokals. Quelle: Anke Herold

In der Bülow Siedlung vereint Katrin Walter rustikales und wohlgeordnetes Gartenflair. Hochbeete, Ruhemöglichkeiten und Platz für Kinder – alles hinter einer Gartentür. „Ich bin begeistert von dem großen Besucheransturm. Die Leute sind sehr gut gelaunt. Auch viele Fremde haben vorbeigeschaut,“ resümiert sie zufrieden.

Katrin Walter (links) gibt an einem der vielen Hochbeete ihre Gartenerfahrung an die Besucher gern weiter. Quelle: Anke Herold

Angela Aster in der Gartenanlage Kugelfang und auch Steffi Bartmuß in Jesewitz hielten ihre Gartentüren ebenfalls für Besucher offen. Nach diesem Tag zogen die Gastgeber ein positives Resümee und die Besucher hoffen nun auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.

Von Anke Herold