Erweitert Jesewitz Gewerbegebiet ohne Fördermittel?

Jesewitz

Beim Haushalt 2022 stehen die Jesewitzer Räte in diesem Jahr vor einer ganz schwierigen Entscheidung. Denn sie müssen die Frage beantworten: Soll die Gemeinde die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes Bötzen/Jesewitz von 20 auf dann 34 Hektar auf eigenes Risiko stemmen oder nicht? Denn inzwischen ist klar, dass die millionenschwere Erweiterung nur gefördert wird, wenn die Gemeinde den Gewinn wieder abführt. Doch genau das macht für die Gemeinde keinen Sinn. Dies gilt unabhängig von der Tatsache, dass die Firma Wressmann, die hier für ihr mitteldeutsches Logistik-Dienstleistungszentrum eine Fläche von acht bis zehn Hektar erwerben möchte, ohnehin als nicht förderfähig gilt.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Logistik gilt als nicht förderfähig

Bürgermeister Ralf Tauchnitz: „Neben Kaufhausketten werden auch Logistikzentren prinzipiell nicht über das Programm Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung wirtschaftsnaher Infrastruktur gefördert.“ Insgesamt geht es bei dem Vorhaben Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes um rund fünf Millionen Euro, die für Erwerb, Planung und Erschließung der 14 Hektar veranschlagt werden. Und in dieser Größenordnung müsste die Gemeinde daher nun auch einen Kredit aufnehmen.

Kämmerin: „Es ist machbar.“

Heike Ott, die für die Gemeinde Jesewitz als Kämmerin des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West den Haushaltsentwurf im jüngsten Gemeinderat bereits vorgestellt hat, brachte es so auf den Punkt: „Es ist machbar, die Nachfrage scheint da zu sein, und es ist finanziell notwendig.“

Gemeinde setzt auf Gewerbesteuerplus

Die Kämmerin verhehlte nicht, dass die Gemeinde nicht nur einen eventuellen Gewinn aus dem Verkauf der erschlossenen Grundstücke sehr gut gebrauchen könnte, sondern dass sie vor allem auch auf ein künftiges Gewerbesteuerplus angewiesen sei. „Denn allein in der reinen Verwaltungstätigkeit stehen in diesem Jahr fünf Millionen Euro Einnahmen rund 5,8 Millionen Euro Ausgaben gegenüber.“ Insbesondere die höheren Kosten für das Personal, zu denen auch die Erzieher und Bauhofmitarbeiter gehören, knabbern an der Liquidität.

Erst mal nur die Planung anschieben

Ihr Vorschlag: Die Gemeinde geht die Planung für das Gewerbegebiet an. Die größeren Ausgaben wie der rechtsverbindliche Erwerb der Grundstücke von den jetzigen Eigentümern und die Erschließung erfolgen aber erst, wenn die Gemeinde verbindliche Vorverträge mit den Investoren hat. Kurzzeitig werde damit die Verschuldung, die derzeit 300 Euro pro Einwohner beträgt, auf 2000 Euro steigen. Das liege zwar über dem Grenzwert von 1000 Euro, „aber wir schaffen hier etwas, um es dann zu verkaufen“. Damit sei die Kreditaufnahme auch in dieser Höhe von der Kommunalaufsicht genehmigungsfähig. Sie stellte klar: „Ohne diesen Kredit geht es nicht.“

Was die Gemeinderäte sagen

Gemeinderat Holger Jost erklärte seine Zustimmung unter der Bedingung, dass die Erschließung erst mit dem ersten Ansiedlungsvertrag beginnt. Torsten Sperling hob hervor, dass er nur dafür sei, wenn die Erweiterung nicht nur auf dem Vorhaben Wreesmann beruhe. Und Oliver Bachschwöller verwies darauf, dass es sich um eine „typische und damit vertretbare Zwischenfinanzierung“ handele.

Die Kämmerin bekam damit den Auftrag, den Kredit in den Haushaltsentwurf einzuarbeiten. Abschließend abgestimmt wird über diesen Haushalt, der noch bis zum 1. März im Verwaltungsverband Eilenburg-West ausliegt, dann im Gemeinderat am 10. März.

Von Ilka Fischer