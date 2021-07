Escape Game: Eilenburgs Geschichte wird spielerisch erlebbar

Eilenburg

Geschichte lebendig und interaktiv vermitteln – was im Schulunterricht nicht immer klappt, probiert das Stadtmuseum Eilenburg jetzt mit einem museumspädagogischen Projekt. Eine 8. Klasse des Martin-Rinckart-Gymnasiums durfte das Angebot diese Woche erstmals ausprobieren. Im neuen Schuljahr soll es dann richtig losgehen.

Weben wie in der Steinzeit, Betrüger auf dem Marktplatz entlarven

Angelehnt an sogenannte Escape Games, bei denen eine Gruppe innerhalb einer vorgegebenen Zeit Aufgaben lösen muss, um sich zu befreien, konzipierte das Stadtmuseum in Zusammenarbeit mit der Kulturwissenschaftlerin Sabine Schreier eine historische Schnitzeljagd für die Klassenstufen 7 und 8. Der thematische Inhalt: Die Eilenburger Stadtgeschichte – von der Steinzeit bis zur Industriezeit.

„Wir wollen Neugier für die Eilenburger Stadtgeschichte wecken und das auf einem spielerischen Weg – mit Spannung und Zeitdruck“, erklärt Schreier. Dazu wird die Klasse in drei Gruppen eingeteilt, die sich mit unterschiedlichen Epochen beschäftigen. Während die einen sich mittels Anleitung das historische Weben wie in der Steinzeit erschließen müssen, befindet sich die andere Gruppe auf einem imaginären Markt im Eilenburg der Reformationszeit. Unter den Händlern, die aus verschiedenen Orten kommen und deshalb unterschiedliche Längenmaße oder Gewichtseinheiten verwenden, müssen die Schülerinnen und Schüler ausrechnen, welche Preise gerechtfertigt sind und die Betrüger entlarven. Jede Gruppe hat für ihre Aufgaben 45 Minuten Zeit. Nur wenn alle die richtigen Codes herausfinden, kann die Schatztruhe am Ende geknackt werden.

Weitere Angebote in der Museumspädagogik geplant

Anders als teilweise im Unterricht waren alle mit vollem Elan bei der Sache. Dem Stadtmuseum bot sich gleichzeitig die Gelegenheit für einen Testlauf. „Die Schülerinnen und Schüler evaluieren das Spiel für uns. Sie sagen, was sie gut fanden und was ihnen gefehlt hat“, erklärt Kulturwissenschaftlerin Schreier, die dadurch die Möglichkeit hat, das Angebot mit Museumsleiter Andreas Flegel zu überarbeiten.

„Im kommenden Schuljahr wollen wir unser Projekt dann für alle Eilenburger Schulen anbieten und eventuell auch für Familien“, verspricht Flegel. Zudem sei man dabei, ein ähnliches Spiel für die Grundschule zu entwickeln.

Von Simon Ecker