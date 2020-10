Essen angebrannt – Eilenburger Feuerwehr rückt aus

Eilenburg

Zu einem Brandeinsatz mussten am Montagabend die Kameraden der Eilenburger Feuerwehr an den Samuelisdamm ausrücken. Aus einer Wohnung in der 3. Etage eines Mehrfamilienhauses drang Rauch. Offenbar war Essen auf dem Herd in der Küche angebrannt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.. Quelle: Kathrin Kabelitz

Die angebrannte Pfanne wurde entfernt, die Wohnung gründlich gelüftet. Der Mieter der betroffenen Wohnung wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Auch Rettungsdienst und Polizei wurden alarmiert.

Von LVZ