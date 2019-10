Experiment beim Eilenburger Gewerbeverein

Eilenburg

Am 4. November lädt der Tourismus- und Gewerbeverein (TGV) der Stadt Eilenburg zum nächsten Stammtisch. Diesmal geht es um ein Experiment, dessen Ausgang den Gästen vorgestellt wird. Wir sprachen darüber mit TGV-Mitglied und Unternehmensberater Sven Lehmann (48) aus Eilenburg.

Herr Lehmann, können Sie kurz erklären, was die Teilnehmer erwartet?

Nach einer Umfrage im Verein zur Teilnahme an dem Experiment fand sich eine Gruppe, die sich die Aufgabe gestellt hatte, die agile Methode Working Out Loud, kurz WOL, zu testen. Der Erfahrungsbericht an dem Abend wird einen Einblick in zwölf Wochen intensives Arbeiten von sieben Vereinsmitgliedern geben. Es soll auch die Frage geklärt werden, ob und wie das für andere Unternehmen in Eilenburg und Umgebung nützlich sein kann.

Inwieweit profitieren die Stammtisch-Gäste vom Treffen?

Die Eilenburger Unternehmer profitieren dreifach: Einmal ist es die letzte Gelegenheit in diesem Jahr, bei der lockeren Runde eines Stammtisches mit ganz verschiedenen Unternehmern der Region ins Gespräch zu kommen, das ist ja auch immer das Hauptanliegen der Stammtische. Zweitens diskutieren die Teilnehmer ganz offen über eine interessante, moderne Methode, mit der man sozusagen näher am Puls der Zeit sein kann. Und drittens geht es, nicht nur nebenbei, um wichtige Belange der Wirtschaft in Eilenburg.

Für welche Branchen-Vertreter ist der Stammtisch besonders interessant?

Die Frage müsste eher lauten, wie groß oder klein kann ein Unternehmen sein, damit es vom Stammtisch profitiert? An den Abenden treffen sich auch immer recht unterschiedliche Unternehmen. Der Handwerker ist genauso in der Runde wie Industrieunternehmen, Freiberufler oder die Gastronomin. Die Größe der Unternehmen widerspiegelt den typischen Mittelstand der Region.

Worauf können sich Gäste noch freuen?

Neben einem kleinen Ausblick auf 2020 wird noch eine besondere Veranstaltung im Dezember dieses Jahres angekündigt.

Können nur Mitglieder des Vereins am Stammtisch teilnehmen?

Nein, keinesfalls. Unsere Stammtische sind schon immer offen für jeden, der sich für die Themen rund um Wirtschaft und Eilenburg interessiert. Gerade diese Vielfalt macht die Abende so interessant und nützlich.

Bis wann muss man seine Teilnahme erklären?

Einfach bis zum 4. November bei der Touristinformation seine Teilnahme ankündigen, damit wir für ausreichend Platz im Strandhotel sorgen können. Das geht per E-Mail tourismus@eilenburg.de oder Telefon 03423 65222.

Von Nico Fliegner