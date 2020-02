Experte erklärt in Hainichen Schnitt vom Obstbäumen

Eilenburg

Wie schneide ich Obstbäume richtig? Das war das Thema eines Obstbaum-Schnittkurses des Landschaftspflegeverbandes Nordwestsachsen. Mitarbeiterin Birgit Rabe hatte dazu Interessenten auf die Streuobstwiese in Hainichen eingeladen. Die gibt es bereits seit über 100 Jahren. Nach dem Krieg wurde diese Fläche vor den Toren Eilenburgs in 300 Quadratmeter große Parzellen eingeteilt und Umsiedlern als Kleingarten zur Verfügung gestellt. Mitte der 1990er-Jahre nahm der Naturschutzbund die Wiese für mehrere Jahre in seine Obhut. Heute gehört das Areal der Stadt Eilenburg und wird über den Landschaftspflegeverband Nordwestsachen betreut.

Obstbäume schneiden will gelernt sein

Obwohl es teilweise wie aus Kannen regnete, kamen rund zehn Neugierige aus der Region, um sich Tipps und Anregungen zu holen. „Wir bieten solche Kurse zwei- bis dreimal im Jahr an. Vor allem Hobbygärtner nutzen diese Veranstaltungen, weil sie nicht wissen, wie was geschnitten wird, um den Ertrag zu erhalten oder zu verbessern“, sagte Rabe.

Axel Weinert von der Naturschutzstation Partheland hatte auch beim strömenden Regen viel Spaß beim Obstbaum-Schnittkurs auf der Streuobstwiese in Hainichen. Quelle: Steffen Brost

Dozent Axel Weinert von der Naturschutzstation Partheland ist Gärtner und Landschaftsarchitekt und kennt sich mit dem Schnitt der Bäume gut aus. „Wird der Baum richtig geschnitten, wächst er besser, wird sein Ertrag verbessert sowie die Gesundheit des Baumes gestärkt. Aber richtig Obstbaum-Schneiden will gelernt sein“, sagte er. Da komme es auf Kronenaufbau, Schnittführung, Werkzeug, Sicherheit und den richtigen Zeitpunkt an.

Unterschiedliche Zeitpunkte für den Schnitt

„Es gibt verschiedene Schnitte“, so der Experte. Der Anfang ist ein Pflanzschnitt beim Einpflanzen des Obstbaumes. Später kommen Jungbaum-, Erziehungs- und Erhaltungsschnitt dazu. Je nach Obstbaumart wird auch unterschiedlich beschnitten. Und auch der Zeitpunkt ist verschieden. „Apfel- und Birnenbäume schneidet man zwischen Herbst und Mai, die Kirsche im August und die Beeren zwischen Oktober und April“, so Weinert.

Tipps vom Experten

Im Laufe des Kurses gab es viele wertvolle Tipps vom Experten. Die Teilnehmer erfuhren, dass hochstämmige Obstbäume langlebige Gehölze sind, die bei guter Pflege ein Ertrags- und Lebensalter von 50 bis 100 Jahren erreichen. Im Vordergrund steht in den ersten Jahren nicht der Fruchtertrag, sondern ein zügiger Aufbau des Kronengerüsts. Die Ertragsphase bei Obstgehölzen beginnt in der Regel ab dem siebenten und dauert bis zum zwölften Standjahr und hat ihren Höhepunkt oft erst im Alter von 30 bis 50 Jahren. In den ersten Jahren nach der Pflanzung sollten Obsthochstämme einem straffen jährlichen Schnitt unterworfen werden, damit ihre Wüchsigkeit gefördert wird. „Unterbleibt der Schnitt in den ersten Jahren, tragen die Bäume unter Umständen zwar schneller erste Früchte, kümmern allerdings im Wachstum und vergreisen vorzeitig.“

Auf Informationstafeln steht alles Wissenswerte rund um die Streuobstwiese in Hainichen. Quelle: Steffen Brost

„Ich finde solche Veranstaltungen sehr gut, da erfährt man vieles. Wir haben im Garten zwei alte Apfelbäume stehen. Jedes Jahr überlegt man dann, wie man den Baum richtig beschneidet. Das habe ich heute gelernt“, sagte Jutta Hentschel aus Zschepplin.

Von Steffen Brost