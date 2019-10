Experte moderiert Projekt „Lebendige Mulde“

Zschepplin

Die Machbarkeitsstudie „Lebendige Mulde“, mit der die Möglichkeiten der Revitalisierung des Flusses zwischen Eilenburg und Bad Düben ausgelotet werden sollen, wird nach wie vor von einigen als Chance auch in Sachen Hochwasserschutz, von anderen dagegen eher skeptisch gesehen. Insbesondere Landwirte und Landeigentümer in den Auen befürchten, dass die Revitalisierung zu ihren Lasten gehen könnte. Michael König, Vorsitzender des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West, informierte im Gemeinderat über das Ergebnis einer Beratung von Freistaat-Vertretern und Bürgermeistern sowie darüber, dassProfessor Dr. Andreas Berkner vom Planungsverband Leipzig-Westsachsen als Moderator für den Prozess gewonnen werden konnte. Berkner engagiert sich insbesondere auch bei der länderübergreifenden Hochwasserschutzplanung.

Von Oktober bis Dezember werden Informationen gesammelt

„Von Ende Oktober bis Mitte Dezember“, so Michael König, „werden nun unter Beteiligung der breiten Öffentlichkeit zunächst Informationen gesammelt.“ Erst danach soll in Workshops, die zwischen Februar und April 2020 geplant sind, die Meinungsbildung stattfinden. Die dort gefundenen Ergebnisse wiederum würden dann Grundlage für einen Fördermittelantrag sein, mit der das Machbare umfassend untersucht werden kann. Eine konkrete Umsetzung von Projekten liegt damit also noch in weiter Ferne. if

Von Ilka Fischer