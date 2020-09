Fährt Heidebahn bald wieder nach Düben und Eilenburg?

Bad Düben

Die Heidebahn soll zwischen Lutherstadt Wittenberg – Bad Schmiedeberg – Bad Düben – Eilenburg wieder regelmäßig rollen. So lautet das Bekenntnis von Vertretern aus Sachsen und Sachsen-Anhalt bei einem Forum, das am Mittwoch in der Bad Dübener Mediclin stattfand. Die Bundestagsabgeordneten Sepp Müller und Marian Wendt (beide CDU) hatten das Treffen initiiert, an dem neben Bürgermeistern unter anderem Vertreter von Mediclin, Kurkliniken, Bundespolizei, Deutscher Bahn sowie Verkehrsverbünde teilnahmen.

Seit Jahren keine regelmäßigen Fahrten mehr zwischen Wittenberg und Eilenburg

Das Ziel ist klar fixiert – die Heidebahn soll zwischen Wittenberg und Eilenburg fahren, nachdem 1998 die Verbindung Bad Düben – Eilenburg und vier Jahre später Bad Düben – Bad Schmiedeberg eingestellt worden war. „Wir sind uns einig, dass was getan werden muss, damit die Region vorankommt, Arbeitsplätze erhalten werden, der Tourismus sich entwickelt, Güterverkehre stattfinden“, so Marian Wendt. Erste Botschaft: Ab Frühjahr soll es wieder regelmäßige touristische Sonderverkehre geben. Bis Jahresende wird die Deutsche Regionaleisenbahn (DRE) einen Maßnahmeplan zur technischen Instandsetzung der Strecke vorlegen. Zudem werde aber auch ein regelmäßiger Bahnverkehr geprüft, um die Strecke Wittenberg – Bad Düben wieder nach vorn zu bringen. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Heidegipfel im Frühjahr 2021 soll ein Maßnahmeplan für einen Regelfahrplan vorgelegt werden.

Gespräche verliefen kontrovers

„Wir haben die Ländergrenze, die manchmal wie eine chinesische Mauer ist, umgestürzt und werden sie zum Heidegipfel 2021 insofern beerdigen, dass die Heidebahn wieder fährt“, ordnete Sepp Müller die Gespräche ein, die durchaus auch kontrovers verlaufen seien. „Im Ziel sind sich alle einig, der Weg dahin aber ist steinig. Für die Bahn gibt es keine Alternative und klar ist, dass wir mit Wasserstoff- oder Gas-Lokomotiven arbeiten werden.“

Kommunen des Städtebundes kämpfen seit Jahren um Reaktivierung der Strecke

Die Kommunen des Städtebundes Dübener Heide würden seit Jahren für einen länderübergreifenden, regelmäßigen Bahnverkehr kämpfen, sagte Bad Schmiedebergs Bürgermeister Martin Röthel. „Wir sind froh, dass diese Bemühungen jetzt aktive Unterstützung der Bundestagsabgeordneten und weiterer Träger finden.“ Nicht nur für die Beschäftigten in der Region sondern auch für Patienten der Kurkliniken seien die Verbindungen immens wichtig, ebenso für Touristen, um von Großstädten in die Dübener Heide zu kommen oder umgekehrt. Wichtig dabei sei, dass der Auftrag an alle gegangen sei, „die gesamte Strecke zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt zu betrachten“, ergänzte seine Dübener Amtskollegin Astrid Münster (FWG).

Credo: Wir wollen bewegen

Mit Bundespolizei, Rentenversicherungsträgern und Kliniken sind Bereiche vertreten, die allein in der Region für rund 2500 Menschen und Arbeitsplätze stehen. „Wir sind nicht nur unseren Patienten gegenüber verpflichtet, auch unseren Mitarbeitern und der Stadt. Deshalb ist unser Credo: Wir wollen bewegen – im medizinischen Sinne mit unseren Fachgebieten Orthopädie und Neurologie und im praktischen, was Mobilität und Umwelt angeht“, so die Ärztliche Direktorin der Mediclin, Jaqueline Repmann.

Absichtserklärung unterzeichnet

Schritte und Konzepte, die nun von allen Beteiligten realisiert werden müssen, haben die Teilnehmer in einem „Letter of intent“ formuliert. So werden unter anderem die Kommunen entlang der Strecke Konzepte entwickeln, die Verkehre der Heidebahn im touristischen Marketing ihrer Stadt, mit Veranstaltungen und Ausschilderungen zu bewerben und somit die Bahn zu unterstützen. Ziel ist, dass zum Heidegipfel im Frühjahr die Ergebnisse der Absichtserklärung vorgestellt werden, die Ministerpräsidenten beider Bundesländer den Masterplan Heidebahn offiziell festzurren.

Die Heidebahn Die 1895 eröffnete Bahnlinie von Eilenburg über Düben bis nach Wittenberg war in der ehemaligen DDR eine beliebte Verbindung. Dort pendelte täglich der sogenannte Heide-Express in beide Richtungen. Damit waren die Städte Bad Düben und Bad Schmiedeberg sowie kleinere Ortschaften in der Dübener Heide an das Streckennetz der Bahn angeschlossen. Einschnitte gab es 1998, als der Personenzugverkehr Bad Düben – Eilenburg eingestellt wurde, und 2002 mit dem Aus für die Verbindung Bad Düben – Bad Schmiedeberg. Grund waren zu wenig Fahrgäste. Die Strecke war damit in Zeiten der Marktwirtschaft unrentabel geworden. In dieser Zeit hatte sich die Bürgerinitiative „Pro Heide-Express“ gegründet. Sie sammelte 5000 Unterschriften gegen die Stilllegung der Bahnstrecke Eilenburg – Bad Düben. Doch die Forderung kam zu spät. Später wurden dann die sogenannten Sonderfahrten mit der Heide-Bahn vom Förderverein Berlin-Anhaltische- Eisenbahn etabliert. An einem Adventswochenende im Jahr pendeln die Züge von Wittenberg bis nach Eilenburg mit Anschluss Leipzig. 2017 verkehrte die Bahn anlässlich des Lutherjahres zwischen April und Oktober an den Wochenenden. Rund 10 000 Gäste nutzten das Angebot. Seit Dezember 2019 liegt der Sonderverkehr allerdings brach. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt hatte die Fahrten aufgrund zahlreicher Mängel auf der Strecke Pratau über Pretzsch bis nach Bad Düben gestoppt. Als Eilenburg an das mitteldeutsche S-Bahn-Netz angeschlossen wurde, machte Ende 2013 Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) erstmals wieder einen Vorstoß für die Reaktivierung der Bahnlinie Bad Düben – Eilenburg. Doch der Widerstand seitens des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum und des Landkreises Nordsachsen war groß. Die Streckenaufnahme würde 1,2 Millionen Euro pro Jahr kosten. Damit sich das rechnet, wären 1000 Zugreisende pro Tag erforderlich – Untersuchungen gehen aber von maximal 600 Fahrgästen aus.

Von Kathrin Kabelitz