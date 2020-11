Dübener Heide

In diesem Jahr wird es keine Fahrten der Heidebahn auf der Strecke Pratau – Eilenburg geben. Wie Michael Jungfer vom Förderverein Berlin-Anhaltische Eisenbahn mitteilte, „lassen die gegenwärtigen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Epidemie keine vorausschauende Planung zu. Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste stehen an erster Stelle.“ Hinzu kommt, dass es zum aktuellen Stand der Mängelbeseitigung auf der Strecke seitens des Infrastrukturbetreibers der Heidebahn, der Deutschen Regionaleisenbahn (DRE), „bisher noch keine Stellungnahme“ gäbe. Ein reichliches Jahr ist es mittlerweile her, seit dem Betreiber laut behördlicher Anweisung der Bahn-Betrieb untersagt worden war. Anfang Dezember hatte das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt die Adventsfahrten gestoppt, weil die Strecke nach einer Kontrolle zahlreiche Mängel aufgewiesen und nicht betriebssicher sei. So waren bei Brückenprüfungen im Juli 2017 Fehler festgestellt worden, die die Stand- und Verkehrssicherheit, wie auch die Dauerhaftigkeit beeinflussen würden. Auch bei Kontrollen 2018 seien diese noch nicht abgestellt gewesen.

Förderverein plant für 2021

Noch im Sommer hatte der Förderverein gehofft, dass ab Herbst wieder Fahrten stattfinden können. „Wir möchten uns bei Ihnen entschuldigen und bedauern dies sehr. Bereits jetzt planen wir unsere Aktivitäten im Jahre 2021 und wünschen uns, Sie wieder als Gäste begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, dass Sie trotz der Umstände uns auch zukünftig die Treue halten und werden Sie rechtzeitig über unsere Aktivitäten informieren“, wendet sich Michael Jungfer an die Fahrgäste.

Heidebahn soll wieder regelmäßig fahren

Im September hatten sich Vertreter aus Sachsen und Sachsen-Anhalt bei einem Forum in der Bad Dübener Mediclin dazu bekannt, dass die Heidebahn zwischen Lutherstadt Wittenberg – Bad Schmiedeberg – Bad Düben und Eilenburg perspektivisch wieder regelmäßig fahren soll. Die technische Instandsetzung der Strecke ist ein Punkt des Maßnahmeplans, zu dem sich DRE bis Jahresende positionieren soll. Bei dem Treffen, das die Bundestagsabgeordneten Sepp Müller und Marian Wendt (beide CDU) initiierten, verabschiedeten Bürgermeister, Vertreter von Mediclin, Kurkliniken, Bundespolizei, Deutscher Bahn sowie Verkehrsverbünde einen sogenannten Letter of intent. In diesem sind Schritte und Konzepte verankert, die nun von allen Beteiligten realisiert werden müssen. Ziel ist, beim Heidegipfel im Frühjahr die Ergebnisse der Absichtserklärung vorzustellen und den Masterplan Heidebahn offiziell festzurren.

Von Kathrin Kabelitz