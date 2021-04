Fahrerflucht nach Unfall bei Eilenburg – Polizei sucht Zeugen

Eilenburg

Nach einer Unfallflucht auf der Dübener Landstraße nahe Eilenburg sucht die Polizei Zeugen. Bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag wurde ein Autofahrer leicht verletzt.

Von der Fahrbahn abgekommen

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 15.45 Uhr ein derzeit unbekannter Autofahrer vermutlich mit einem dunklen SUV auf der S 11 von Eilenburg in Richtung Laußig unterwegs. Kurz hinter Eilenburg, in Höhe des Tierheimes, überholte er einen vor ihm fahrenden Hyundai. Nach dem Überholvorgang scherte er unmittelbar vor dem Hyundai wieder ein. Aufgrund dieser Situation wich der 21-jährige Hyundai-Fahrer nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Der Hyundai überschlug sich und blieb schließlich im Straßengraben stehen. Der unbekannte Fahrer habe seine Fahrt pflichtwidrig fortgesetzt, so die Polizei.

Totalschaden am Auto

Der 21-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro (Totalschaden). Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Eine Berührung zwischen den beiden beteiligten Autos gab es nicht.

Wer hat etwas gesehen?

Polizeibeamte des Verkehrsunfalldienstes haben die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Gesucht werden nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall sowie zu dem unbekannten Fahrer und dessen Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Leipzig (Verkehrsunfalldienst, Schongauerstraße 13, Telefon 0341 255-2851) zu wenden.

