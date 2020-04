Fahrradboxen in Eilenburg sind der Renner

Eilenburg

Fahrradboxen an Mehrfamilienhäusern in Eilenburg werden immer stärker von Mietern nachgefragt. Diese Erfahrung macht zumindest die Wohnungsgenossenschaft, der zweitgrößte Anbieter von Mietwohnungen in Eilenburg, der über einen Bestand von rund 1300 Wohnungen verfügt.

Thomas Meinhardt, Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft Eilenburg. Quelle: Wolfgang Sens

Dieser Tage sind neue Fahrradboxen an einem Wohnhaus in der Kleinen Mauerstraße errichtet worden. Fünf Boxen, in denen man freilich auch andere Dinge als Fahrräder abstellen kann, stehen dort auf einer eigens dafür gepflasterten Fläche.

Wenig Platz, große Wirkung

Die grünen Fertigbauteile beanspruchen nicht viel Platz und fügen sich optisch gut in das Wohnumfeld ein. Wer eine Box mietet, zahlt sieben Euro pro Monat – ein erschwinglicher Preis.

„Die Fahrradboxen sind ein kleiner Service für unsere Mieter. Sie machen gerade für die älteren Mieter das Wohnen attraktiv“, sagt Thomas Meinhardt, Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft. Die Mieter bräuchten somit ihre Fahrräder nicht mehr in den Keller schleppen. Das ist für viele oft mühsam. Die Boxen erleichtern damit ein Stück Alltagsleben.

So viele Boxen gibt es schon

Seit fünf Jahren gibt es solche Fahrradboxen in der Stadt. Angefangen hatte die Wohnungsgenossenschaft damit in der Rosa-Luxemburg-Straße in Eilenburg Ost. Weitere gibt es in der Torgauer Landstraße und an Wohnhäusern im Stadtzentrum. „Die Boxen werden von den Mietern sehr gern angenommen. Und sie werden auch lange vermietet“, weiß Thomas Meinhardt. Sollte dann doch mal einer seine Box kündigen, steht meistens schon ein Nachnutzer in den Startlöchern. Die Nachfrage ist hoch, deshalb fragt die Wohnungsgenossenschaft alljährlich im Dezember bei den Mietern nach, wo weitere Fahrradboxen gewünscht sind. Im Januar geht dann die Bestellung raus und im April werden die Fahrradboxen aufgestellt. „Pro Jahr sind das in etwa 20 bis 25 Stück“, erzählt Thomas Meinhardt. Insgesamt hat die Wohnungsgenossenschaft schon an die 100 in Eilenburg aufgestellt. Wer Interesse an so einer Box hat, könne sich jederzeit melden.

Von Nico Fliegner