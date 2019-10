Fahrradwege, gelbe Säcke und wie weiter mit Edeka in Eilenburg?

Eilenburg

Probleme mit den gelben Säcken, Wurzeln auf Radwegen, zugeparkte Straßen: Die Bewohner der Eilenburger Ortsteile hatten bei ihrer Einwohnerversammlung am Donnerstag etliche Fragen an Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos).

Fahrradwege und andere Zuständigkeiten

Fahrradwege: Thomas Sigismund sprach unter anderem den von Eilenburg nach Kospa an der Staatsstraße an. Dieser sei zwar gut ausgebaut, doch inzwischen würden hochdrückende Wurzeln ein Risiko darstellen. Ralf Scheler: Das ist ein die Staatsstraße begleitender Radweg, wofür das Land zuständig sei. Er werde das weiterleiten. Das gilt auch für die Sturzgefahr an der Ortsverbindung Kospa-Zschepplin-Pressen-Behlitz. Hier haben sich die Straßenbankette bis zu zwölf Zentimeter gesenkt. Da ist der Kreis zuständig.

Gelber Sack kommt zu dünn daher

Gelbe Säcke oder gelbe Tonne:Ob die Tonne den Sack ablöst, sei eine Sache des Landkreises, so Scheler. Eilenburg hätte sich für den gelben Sack ausgesprochen. Den Hinweis, dass bei der Dicke der Foliensäcke mit dem Sparen inzwischen übertrieben wird, nahm er ebenso mit, wie die Frage, ob es nicht dort, wo gewünscht, auf jeden Fall die gelbe Tonne geben könnte.

Wer zuerst kommt, der parkt

Parkproblem Wedelwitz:Von zwei Wedelwitzerinnen wurde kritisiert, dass ein Mitbürger mit vielen Fahrzeugen die ganze Straße zuparkt, was auch die Sicht behindere. Außerdem knattere immer noch täglich ein Quadfahrer durch die Unterführung, die für diesen eigentlich gesperrt sein. Dazu der OBM: Wenn es öffentliche Parkplätze sind, gelte nun mal, wer zuerst kommt, malt zuerst. In Sachen Unterführung werde es noch einmal einen Hinweis an die Polizei geben.

Teich wieder etwas voller

Teich Zschettgau: Hier sie die Sohle bei der letzten Entschlammung kaputt gegangen, kritisierte ein Bürger. Der Teich sei trocken. Hier herrschte auch unter den Bürgern Uneinigkeit. Nach den letzten Regenfällen, so eine Beobachtung, sei das Wasser um 26 Zentimeter gestiegen und bisher geblieben. „Wir können die Teiche jedenfalls nicht von der Feuerwehr mit Wasser auffüllen lassen“, sagte Scheler.

Bänke kommen

Spielplätze / Bänke: Lothar Hennig vom Heimatverein konnte informieren, dass zwei Bänke samt Tisch bei der Feuerwehr in Pressen aufgestellt worden.sind. Für vier weitere Bänke werde derzeit noch der finale Standort gesucht. Generell werden die Spielplätze demnächst aber von einem 200 000-Euro-Preisgeld profitieren.

Edeka und die Ruine

Ziegelstraße:Wann kommt Edeka und was ist mit der dortigen Ruine? Ralf Scheler hofft, dass Edeka ab Frühjahr bauen kann. Am 2. Dezember soll im Stadtrat der letzte notwendige Beschluss gefasst werden. Die Ruine ärgere alle. „Die Stadt würde die Ruine sogar zu einem vertretbaren Preis kaufen“, so Scheler. Er selbst habe bisher wohl so um die fünf Mal Kontakt zu dem Torgauer Eigentümer gehabt, bisher aber ohne Erfolg.

Von Ilka Fischer