Fahrschulen in Bad Düben und Eilenburg endlich wieder offen

Eilenburg/Bad Düben

Erst am Mittwoch in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, war es am Montag schon soweit: Mit dem Inkrafttreten der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung konnten auch die Fahrschulen im Freistaat wieder ihren Betrieb aufnehmen. Die Betreiber und Betreiberinnen atmen auf – auch, wenn es nun viel nachzuholen gibt.

„Viele Schüler werden Stunden wiederholen müssen“

Frank Willum, der seine Eilenburger Fahrschule im Alleingang betreibt, traf die Bekanntgabe der Fahrschulöffnungen nicht ganz unvorbereitet. „Unter uns Fahrlehrern ging schon letzten Dienstag um, dass es Montag wieder losgehen würde“, sagt Willum. Er ist froh, dass er nach der monatelangen Ungewissheit nun endlich wieder arbeiten kann, auch wenn die kommenden Wochen und Monate wohl stressig werden: „Da hat sich ein ganz schöner Rückstau an Fahrschülerinnen und -schülern aufgebaut, die jetzt erst mal alle ihre Prüfung nachholen müssen“, sagt Willum. „Viele werden auch ihre praktischen Stunden wiederholen müssen, die letzten Fahrten sind ja inzwischen schon drei Monate her.“

Auch Fahrschülerin Anne Burkhardt sitzt am Montagvormittag das erste Mal seit Dezember wieder am Steuer. „Nach so langer Wartezeit ist es schon ein bisschen ungewohnt, aber man kommt da zum Glück ziemlich schnell wieder rein“, erzählt die 21-Jährige.

Die Termine der Schüler schieben sich nun immer weiter nach hinten, zumal sich Willum als einzelner Fahrlehrer nicht vierteilen kann: „Auch abgesehen von der Corona-Pandemie ist es sehr schwer, einen zusätzlichen Fahrlehrer einzustellen, da es aktuell kaum Nachwuchs in der Branche gibt.“ Ein wenig Sorge bereitet Willum außerdem der hohe nordsächsische Inzidenzwert von 131,9. „Ich hoffe, dass wir in drei oder vier Wochen nicht doch wieder schließen müssen – dann ginge für die Schüler alles wieder von vorne los.“

Testpflicht für Fahrlehrer

Auch in der Paschwitzer Fahrschule von Dirk Reiche herrscht seit einigen Wochen endlich wieder Trubel: Seit Anfang März klingelt ununterbrochen das Telefon; die Schülerinnen und Schüler wollen wissen, wann und wie es weitergeht. „Wir werden ab Montag den Theorie- und Praxisunterricht langsam wieder anlaufen lassen und abwarten, wie sich die Situation entwickelt“, sagt Frank Reiche. Auch die Paschwitzer Fahrschule will nach der Schließung zunächst die etwa 100 wartenden Schüler durch die Prüfung bringen. Wann die ersten Prüftermine jedoch stattfinden, müsse erst noch mit der Dekra geklärt werden.

Für Verwirrung sorgt aktuell noch die neue Testpflicht: „Die Fahrlehrer müssen sich wöchentlich testen lassen, aber wir wissen nicht, wer diese Tests bezahlen soll“, wundert sich Reiche. Auch Fahrschülerinnen und Fahrschüler müssen seit Montag einen tagesaktuellen Corona-Test zu den Fahrstunden mitbringen. Darüber hinaus müssen weitere, im letzten Jahr bereits gültige Hygienemaßnahmen beachtet werden. „Beim Praxisunterricht müssen beide Fahrenden eine Maske tragen, das Auto muss auch während einer Fahrstunde regelmäßig gelüftet und nach jeder Fahrt desinfiziert werden“, erklärt Reiche. „Außerdem hat der Raum für unseren Theorieunterricht eine Größe von etwa 25 Quadratmetern, deshalb können wir derzeit nur vier statt zwölf Schüler gleichzeitig unterrichten.“

„Zeitlicher und finanzieller Aufwand für die Schüler“

„Bei uns sind die Theoriekurse bis zum Herbst komplett ausgebucht“, sagt Alexandra Richter, Inhaberin der Fahrschule Kühne in Bad Düben, „die nächsten freien Termine gibt es frühestens im Oktober.“ Auch bei ihr warten noch etwa 30 bis 40 Fahranfänger auf ihren Führerschein, die Prüfungen waren teilweise schon für den Dezember geplant. „Das ist nicht nur mit zeitlichem, sondern auch finanziellem Aufwand für die Schülerinnen und Schüler verbunden“, so Richter. Nicht nur sind zur Auffrischung erneut mehrere praktische Fahrstunden nötig, auch der Preis der praktischen Fahrprüfung hat sich zum Jahreswechsel von 89,44 Euro auf 116,93 Euro erhöht.

„Wenn ich jetzt nochmal zumachen müsste, käme ich auch finanziell ins Rudern“, sagt Richter. In der Zeit der Schließung konnte die Inhaberin der Fahrschule zwar die „Überbrückungshilfe III“ der Bundesregierung beantragen, diese deckt jedoch nicht sämtliche Kosten ab: „Die Überbrückungshilfe übernimmt zwar 90 Prozent der Fixkosten wie Strom, Miete oder Gas, die Raten der Autos gehören aber nicht dazu – dabei bilden sie doch die Grundlage meiner Arbeit.“

Sachsen besonders strikt Die oft kritisierten länderspezifischen Unterschiede bei Corona-Maßnahmen betreffen auch die deutschen Fahrschulen: Sachsen vertritt hier eine der strengsten Positionen und ließ die Fahrschulen zwischen dem 16. Dezember und 7. März fast komplett geschlossen – lediglich Personen, die den Führerschein dringend für die Berufsausübung benötigen, durften weiterhin geschult werden. Im benachbarten Sachsen-Anhalt konnten bereits angemeldete Prüfungen trotz Schließung angetreten werden, außerdem durften die Schulen schon am 1. März wieder öffnen. Ganz anders hielt es Brandenburg, wo die Fahrschulen während des kompletten zweiten Lockdowns geöffnet blieben – wenn auch unter strengen Auflagen.

Von Robin Knies