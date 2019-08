Zschepplin

Der 40-jährige Falk Bodenhausen ist der neue Ortsvorsteher von Zschepplin. Der Lehrer für Sport und Gemeinschaftskunde am Tauchaer Gymnasium saß bereits in der vergangenen Legislaturperiode im Ortschaftsrat und hat nun das Amt von Ullrich Pertzsch (69) übernommen. Der erste Zscheppliner Ortsvorsteher, der kein gebürtiger Zscheppliner ist, sagt: „Erst kam die Liebe zum Fußball, dann die zum Dorf und dann die zu meiner Frau.“ Wobei er lachend hinzufügt: „Die Reihenfolge soll keine Wertung sein.“

Jedes Fußballtraining war ein kleines Abitreffen

Wie er als Jesewitzer dazu kam, in Zschepplin Fußball zu spielen, ist eine schöne Geschichte. „Ein Zscheppliner, der mit mir 1997 das Abi am Eilenburger Rinckart-Gymnasium machte, hat für eine Herrenmannschaft in Zschepplin geworben. De facto haben damit dann alle Jungs aus meinem Jahrgang in Zschepplin Fußball gespielt. Da war jedes Training dann so was wie ein Abitreffen.“

Vereinsheim erweitern, Sporthalle sanieren

Doch dabei blieb es nicht. Falk Bodenhausen engagierte sich beim Sportverein Zschepplin, übernahm neben Jesewitz auch dort das Fußballtraining. Mit sieben Kindern fing es an, heute toben weit über 70 Mädchen und Jungen über den Platz. Das mehrfach umgebaute Vereinsheim auf dem Sportplatz wird damit schon wieder zu klein, so dass der Verein aus eigener Kraft im nächsten Jahr eine Erweiterung anvisiert.

Von einem noch größeren Vorhaben, bei dem Falk Bodenhausen federführend ist, soll aber nicht nur der Sportverein profitieren. Die Sanierung der Sporthalle, die beispielsweise auch durch die benachbarte Kindertagesstätte genutzt wird, nimmt Gestalt an. „Hier soll es nun am 1. April 2020 losgehen“, so der Zscheppliner.

Zscheppliner untereinander vernetzen

Doch Falk Bodenhausen ist nicht nur sportlich unterwegs. So möchte er, dass alle aktiven Zscheppliner untereinander besser vernetzt werden. Der 125. Geburtstag des Sportvereins, der vom 23. bis 25. August auf dem Sportplatz gefeiert wird, ist da ein guter Auftakt. Denn das Fest wird nicht nur gemeinsam mit der Feuerwehr gestemmt, auch die Kaninchenzüchter, Angler und die Nachbarschaftsgemeinde werden mitmischen.

Von Ilka Fischer