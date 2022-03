Falsche Fassadenreiniger betrügen Seniorin in Mockrehna

Mockrehna

In Mockrehna haben sich zwei unbekannte Männer als Fassadenreiniger ausgegeben. Eine 72-jährige Frau ist auf das Angebot eingegangen und hat für die zugesicherte Arbeit 1600 Euro in bar bezahlt. Vor dem Haus zeigte ein Tatverdächtiger der Geschädigten die Vorgehensweise der Reinigungsarbeiten. Ein zweiter Tatverdächtiger nutzte die Gelegenheit und durchsuchte währenddessen das Haus nach Wertsachen. Das Portemonnaie, aus dem die Frau zuvor das Bargeld geholt hatte, lag noch auf dem Bett. Daraus hatte der im Haus befindliche Täter Bargeld in Höhe von über 20 000 Euro entnommen. Unter einem Vorwand verließen beide Männer das Grundstück, ohne die Reinigungsleistung zu erbringen. Ermittelt wird nun wegen Betrug, Diebstahl und Hausfriedensbruch.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich bereits am 25. Februar gegen 9 Uhr im Mockrehnaer Ortsteil Klitzschen im Bereich Dorfanger ereignet hat. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß, kurze, dunkle Haare, helle Hautfarbe. Bekleidet waren sie mit dunkelblauer Arbeitskleidung und hellem Schriftzug im Rückenbereich. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellen Transporter mit einer Schiebetür auf der rechten Seite handeln. Auf der Schiebetür soll sich ein unbekannter Schriftzug befinden.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang oder zu ähnlichen Sachverhalten Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier Torgau (Telefon 03421/7560) oder ihrer zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Von lvz