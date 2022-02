Fasching steigt in der Eilenburger Schwimmhalle

Eilenburg

Egal ob Pirat, Tiger oder Prinzessin – am Freitag, dem 18. Februar, lädt die Eilenburger Schwimmhalle alle zum Schwimmfasching ein. Zwischen 10 und 14 Uhr können Ferienkinder an den Spielen teilnehmen. Es wird in diesem Jahr kein Motto geben, da die Organisatoren bis zuletzt bangen, ob der Fasching wirklich stattfinden kann. 2018 waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Piraten verkleidet. Auch in diesem Jahr werden sie sich in Kostüme hüllen und das Programm gestalten.

Tauchen, schwimmen und springen – alleine oder doch im Team. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schwimmhalle haben einiges vorbereitet. Neben einer Insel, welche wie eine große Luftmatratze zum Klettern aussieht, wird auch der Sprungturm in die Spiele mit eingebunden. Das Team hat einiges vorbereitet, um die vier Stunden mit einem aufregenden Programm zu füllen.

Ferientipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Morgen in den Ferien gegen 9 Uhr Empfehlungen für die Freizeitgestaltung erhalten Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Kostüm ins Schwimmbecken

Während der Eilenburger Carneval Club und andere Vereine in der Region ihre Veranstaltungen abgesagt haben, kann in Eilenburg mit Kostüm gebadet werden. Damit ist keine verrückte Badehose oder ein besonderer Badeanzug gemeint, sondern das normale Faschingskostüm. Für den Einlass gilt die 2G-plus-Regelung. Schulkinder sind von dieser jedoch ausgenommen. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Großeltern und Eltern können auch mitkommen. Das Programm richtet sich jedoch gezielt an Kinder. Der Eintritt zur Veranstaltung und dem Schwimmbad am 18. Februar kostet pro Person vier Euro.

Von Juliane Staretzek