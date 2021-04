Faustschlag ins Gesicht: Polizei sucht Zeugen zu Vorfall in Eilenburg

Eilenburg

Sie sind sich erst im Supermarkt begegnet und dann später auf dem Parkplatz davor, wo die Situation eskalierte. Die Polizei in Eilenburg sucht jetzt Zeugen einer Auseinandersetzung vom 15. April gegen 17 Uhr bei Netto in Eilenburg Ost. Was war passiert?

Handgemenge und Faustschlag

Ein Mann war in dem Supermarkt einkaufen und bemerkte einen anderen mit grünen Turnschuhen. Weil die so auffällig waren, so gab er später gegenüber der Polizei an, schaute er immer wieder hin. Das hat der Turnschuhträger bemerkt und fühlte sich offenbar provoziert. Auf dem Parkplatz steuerte dann der Mann mit den Turnschuhen auf den anderen zu – und dabei kam es zu einem Handgemenge. Der Turnschuhträger soll dabei mit der Faust dem Mann einen Schlag ins Gesicht verpasst haben, gab der Geschädigte gegenüber der Polizei an.

Verletzung am Auge

Die Körperverletzung hatte Folgen: Das Opfer wurde durch den Schlag am Auge schwer verletzt und musste den Polizeiangaben zufolge auch operiert werden.

Nunmehr laufen die Ermittlungen im Fall und die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall auf dem Supermarktparkplatz beobachtet haben und Angaben machen können. Hinweise nimmt das Eilenburger Revier entweder direkt vor Ort (Dr.-Külz-Ring 17) entgegen oder auch telefonisch unter 03423 6640.

Von Nico Fliegner