Die Eilenburger Fenstertechnik legt einen weiteren Meilenstein zurück in ihrer Firmengeschichte. Das Unternehmen besteht am 1. Juli seit 30 Jahren. Zudem gibt es einen Paukenschlag in der Geschäftsführung. Wolf von Trotha hat die Geschäftsführung von Gerold Schwarzer übernommen. Aber auch der bleibt im Team.