„Ferkeltaxi“ macht wieder in Bad Düben und Eilenburg Halt

Bad Düben/Eilenburg

Die Heide-Bahn pendelt am Reformationstag wieder zwischen Leipzig und Lutherstadt Wittenberg durch die Dübener Heide. Stationen, um Fahrgäste mitzunehmen, sind unter anderem Bad Düben, Laußig, Eilenburg-Ost und Eilenburg-Mitte, wie Michael Jungfer vom Förderverein Berlin-Anhaltische-Eisenbahn mitteilte. Die Heide-Bahn hält dreimal in Fahrtrichtung Leipzig und dreimal in Fahrtrichtung Wittenberg an den Bahnhöfen.

„ Ferkeltaxi “ unterwegs

Geplant ist diesmal der Einsatz von Triebwagen der Baureihe LVT 771 der Eisenbahn-Nostalgie Vogtland. Diese Fahrzeuge haben die Spitznamen „Sandmännchen“, „ Ferkeltaxi“ oder „Blutblase“. Der Verein übernimmt die Touren in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn. Fahrkarten können ausschließlich beim Personal im Zug gekauft werden.

Weitere Fahrten mit der Heide-Bahn gibt es am ersten und zweiten Adventwochenende.

Der Fahrplan für den Reformationstag steht im Internet unter www.eisenbahnverein-wittenberg.de

Von LVZ