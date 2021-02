Am Sonnabendmorgen hat es in einem Nebengebäude auf einem Grundstück auf der Eilenburger Mühlinsel gebrannt. Die Feuerwehr musste ausrücken. Der Sachschaden ist immens.

100 000 Euro Schaden nach Brand in Eilenburg

