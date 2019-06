Sprotta

Wegen eines Feldbrandes mussten am Montagnachmittag die Feuerwehren Sprotta und Doberschütz zum Kaupendorfer Weg/Kreuzung Langer Damm in Sprotta (Gemeinde Doberschütz) ausrücken. Während der Erntearbeiten waren Grasstoppel in Brand geraten. Das Feuer konnte zunächst auf 300 Quadratmeter eingegrenzt werden. Während der Löscharbeiten entzündete sich, durch die mittlerweile fortgesetzten Arbeiten, rund 200 Meter entfernt erneut ein Stück Stoppel. Auch diese Stelle konnte schnell abgelöscht werden.

Waldbrandwarnstufe 5

In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr darauf hin, dass ab Dienstag die Waldbrandwarnstufe 5 gilt. Bitte daran denken: Keine Zigarettenstummel aus dem Fahrzeug entsorgen und bei Absetzen eines Notrufes die nächste gewidmete Straße angeben.

Von ka