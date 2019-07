Leipzig

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz in die Windmühlenstraße in Eilenburg ausgerückt. Wie ein Sprecher aus dem Lagezentrum mitteilte, soll es nach ersten Informationen zu einem Brand in der sechsten Etage eines Gebäudes gekommen sein. Zur genauen Lage vor Ort konnte allerdings noch keine Angabe gemacht werden.

Das Haus wurde evakuiert und weitere Einsatzkräfte zum Einsatzort geordert. Aktuell befinden sich zwei Wehren im Einsatz.

Von fbu