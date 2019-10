Feuerwerk-Profi Uwe Winkler gibt Vorgeschmack auf Silvester

Liemehna

Feuerwerk im Oktober? Gibt’s nicht? Gibt’s doch! Aber nur im nordsächsischen Liemehna (Gemeinde Jesewitz). Am Wochenende zündete Profi-Feuerwerker Uwe Winkler auf der Pferdekoppel Klinge zum elften Mal sein Schaufeuerwerk. „Es ist unsere aktuelle Produktpräsentation im Rahmen von 15 Jahre Winkler-Feuerwerke. Wir zeigen Neuheiten und viele Top-Produkte aus dem Bereich Silvesterfeuerwerk. Nach der Produktpräsentation überraschen wir unsere Gäste noch mit einem Schaufeuerwerk. Während des ganzen Abends kann dann jeder für sein Silvester-Feuerwerk mit einem Preisvorteil von 20 Prozent gegenüber dem späteren Preisen vorbestellen“, erzählte Uwe Winkler.

Winkler ist Profi durch und durch. Immerhin kann er über 15 Jahre Berufserfahrung in die Waagschale legen. Von ganz klein bis ganz groß sind dem Liemehnaer alle Arten von Feuerwerk bestens bekannt. Ob Kleinfeuerwerk im Garten oder Großfeuerwerk in Fußballstadien, alles ist schon durch seine Hände gegangen. Barockfeuerwerke, musikunterlegte und musiksynchrone Feuerwerke gehören neben Bühnenfeuerwerken und Illuminationen natürlich auch dazu.

Zur Galerie Vorschau auf Silvester: Feuerwerker Uwe Winkler lässt es in Liemehna leuchten und krachen.

Die Vorbereitungen für das bunte Spektakel am Himmel begannen schon etliche Wochen vorher. Es musste die passende Musik zu den Feuerwerken ausgesucht werden, die einzelnen Effekte miteinander verbunden werden, damit sie ferngezündet werden können, die Versorgung musste organisiert werden und vieles mehr. Uwe Winkler hatte jede Menge zu tun und viele halfen mit. Eine, die ihm dabei oft den Rücken freihält, ist Lebensgefährtin Claudia Müller.

„Vor 30 Jahre, als ich Uwe kennenlernte, hatte ich Angst vor Feuerwerk. Ich habe es nur hinter geschlossenen Fenstern verfolgt. Mittlerweile bin ich sein größter Fan. Auch die Töchter Paula und Carolin sind immer helfend zur Stelle, wenn der Papa zündet. Seine Familie bindet Uwe in viele Entscheidung mit ein. So zum Beispiel beim Aussuchen der Musik“, erzählt Claudia Müller. Allerdings hat der Job des Berufsfeuerwerkes auch seine Schattenseiten. Silvester ist Winkler immer unterwegs. Denn dann ist er irgendwo gebucht. „Wir stoßen halt immer erst an, wenn das neue Jahr ein paar Stunden alt ist“, so Claudia Müller weiter.

Feuerwehr ist mit dabei

Schon am frühen Abend füllte sich das Feld. Die Feuerwehren Priester-Kupsal, Pressen, Jesewitz und Liemehna sind mit ihren Kameraden dabei. Sie leuchten den Platz aus. „Wir stellen für die Veranstaltung den Brandschutz sicher und leuchten den Platz aus. So können wir gleich unsere Technik ausprobieren“, sagte Henry Anders, Wehrleiter aus Priester-Kupsal. Kurz nach 19 Uhr ging es los. Fast 2000 neugierige Besucher warteten da schon am Flatterband, das den Zuschauerbereich und den Platz mit dem Feuerwerk trennt. Winkler beginnt mit 59 Artikeln aus seinem Sortiment Bodenfeuerwerk, Batteriefeuerwerk, Tagesfeuerwerk und Feuerwerkskombinationen. Die Effekte haben klangvolle Namen, heißen Höllenblitz, Himmelsschwärmer, Fiesta Mexicana und Monster Hunter.

Bestelllisten dabei

Viele Besucher haben Bestelllisten in der Hand und wollen noch an diesem Abend ihre Bestellung für Silvester abgeben. „Wir nutzen das immer für unser Silvesterfeuerwerk. Meistens gebe ich rund 300 Euro dafür aus. Ich mag es, wenn es am Himmel leuchtet“, sagte Andreas Bellwitz aus Eilenburg. Nach einer guten Stunde ist die Vorführung vorbei und das Schaufeuerwerk wird gezündet.

Vier Meter hohen Riesenstreichholz

Dafür hat Uwe Winkler ein über vier Meter hohes Riesenstreichholz gebaut, das die Show symbolisch entzündet. „Wir haben heute hier rund 50 Kilogramm explosive Masse. Es geht bis zu 250 Meter hoch. Und es wird laut, sehr laut“, kündigte Winkler an. Denn der Liemehnaer ist sauer auf die Behörden: Die vergangenen Monate waren für ihn und die Branche der Feuerwerker nicht leicht. Erstens sorgte die Trockenheit für Probleme und zweitens macht die aktuelle Klimadiskussion den Feuerwerkern das Leben schwer. „Das alles hat auch Auswirkung auf mein Geschäft. Mittlerweile hat man keine Planungssicherheit mehr für bestimmte Aufträge, weil einem die Behörden kurzfristig einen Strich durch die Rechnung machen können. Ich merke mittlerweile auch, dass weniger Leute kommen und sich ein Feuerwerk kaufen“, so Winkler.

Abschlussfeuerwerk in Silber und Rot

Kurz, knackig, laut und alles in Silber und Rot war das Abschlussfeuerwerk. Es war genau 20.50 Uhr, als die letzte Rakete eine bunte Sternenpracht an den Himmel von Liemehna zauberte und die Besucher begeistert klatschen. Feuerwerker Uwe Winkler blickte danach zufrieden in die riesige Menschenmenge. „Es war wieder schön“, resümierte Winkler, für den es jetzt keine Pause gibt. In den nächsten Tagen wird das Feld von sämtlichem Unrat befreit und dann muss der Liemehnaer seine ganzen Bestelllisten abarbeiten, damit es an Silvester wieder ordentlich am Himmel knistert.

Von Steffen Brost