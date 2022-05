Flohmarkt in Zschepplin – diese Schnäppchen locken

Zschepplin

Die achtjährige Emma sitzt zwischen ihrem Spielzeug, das sie gut sichtbar für andere um sich herum ausgebreitet hat. Alles sieht wie neu aus. Puzzlespiele, Plüschtiere und sogar eine Baby-Born-Puppe mit Zubehör werden von der Schülerin zum Verkauf auf dem Dorfplatz in Zschepplin angeboten. „Das Puzzle hier mit den Tieren, das habe ich immer gern gemacht. Ich liebe Tiere sehr. Aber ich würde es heute trotzdem gern verkaufen“, plaudert die junge Verkäuferin an ihren Stand fröhlich drauflos.

Bilder vom Flohmarkt in Zschepplin

Zur Galerie Auf dem Flohmarkt in Zschepplin war einiges los. Was die kleinen und großen Händler zu bieten hatten – hier ein paar Impressionen.

Schon beim ersten Flohmarkt war sie im vergangenen Jahr dabei, ebenso wie ihre Mutter Josephine, die genauso wie die Tochter bereits beim ersten Mal persönliche Dinge verkauft hat. „Vieles wird viel zu schnell weggeworfen und da ist es toll, wenn es so eine Möglichkeit wie heute gibt“, lobt die junge Frau den Flohmarkt.

Spende für den Kinderkreis Zschepplin

Anne Krautwald ist es zu verdanken, dass dieser auch beim zweiten Mal am Samstag erfolgreich über die Bühne geht. Sie organisierte gemeinsam mit vielen fleißigen Helfern den Nachmittag. „Der Verkauf von Kuchen floriert. Die Resonanz der Besucher ist gut und das Wetter passt. Die Standgebühren und der Erlös vom Kuchenbasar werden dem Kinderkreis gespendet“, macht die Organisatorin vor Ort deutlich. „Es werden heute viele selbstgemachte Dinge verkauft, aber auch gebrauchte Sachen und Trödel“, berichtet sie weiter.

Bastelfan Mandy Westphal bietet auf einem langen Tisch DYS-Dekorationen aus wiederverwendbaren Dingen an. „Es ist ein Hobby, das mich so ein bisschen runterfahren lässt“, ist von ihr zu erfahren. Ebenfalls einen Ausgleich zum Beruf findet Ivette Starcke im Nähen von Kleidung. An mehreren Kleiderstangen bietet sie die bunten Sachen an. 370 Euro sind als Spende am Samstag beim Flohmarkt zusammengekommen. Die Kinder vom Kinderkreis können sich nun darüber freuen.

Von Anke Herold