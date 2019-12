Jaffar Hussaini (20) stammt aus Afghanistan, seine Eltern sind im Krieg umgekommen, von den Großeltern wurde er verstoßen. Heute lebt er in Eilenburg und steht mitten im Leben. Die Flucht in ein friedliches Land wird er nie vergessen. Er erzählt davon und von seinem ersten Weihnachten.

Flüchtling in Eilenburg erzählt von seinem ersten Weihnachtsfest

Leben in Frieden

