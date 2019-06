Eilenburg

Mit einem kleinen Blumengruß haben Flüchtlinge, die in Eilenburg leben, Einheimische vor dem Supermarkt Norma im Stadtteil Ost überrascht. Die Erwachsenen und Kinder überreichten ihnen eine Einladung zum Nachbarschaftsfest, das am Sonnabend, dem 8. Juni, ab 13 Uhr im Jugendclub Just stattfindet.

Nachbarschaftsfest im Jugendclub Just

„In Deutschland gibt es den Tag der Nachbarn. Der ist am 24. Mai. Da dieser Tag auf den Ramadan fällt, wollen wir die Eilenburger für den 8. Juni einladen und mit ihnen feiern“, sagt Initiator Kiomars Dadras, der als Integrationskoordinator beim Landratsamt in Eilenburg tätig ist.

Die Flüchtlinge hatten keine Scheu, auf die Eilenburger zuzugehen. Die zeigten sich erst verdutzt, was die Menschen, die aus dem Iran, aus Afghanistan, Syrien oder Pakistan geflüchtet, in Eilenburg gelandet sind und sich hier ein neues Leben aufbauen wollen, von ihnen wollten. Viele nahmen die kleinen Geschenke an, es gab aber auch Leute, die sich abwendeten und kein Interesse zeigten.

Miteinander sprechen, sich kennenlernen

Kiomars Dadras, der aus dem Iran stammt und seit Ende der 1990er-Jahre in Deutschland lebt, weiß, dass es Vorbehalte gegenüber den ausländischen Mitbürgern gibt. Die seien aber nur auszuräumen, wenn man offen sei, sich füreinander interessiert, wenn man ins Gespräch kommt und den anderen kennenlernt. Dazu soll das kleine Nachbarschaftsfest im Jugendtreff Just einen Beitrag leisten.

Gastfreundschaft

Das Fest sei zwanglos. Jeder könne vorbeikommen und mitfeiern. Für reichlich Essen, darunter gewiss Spezialitäten aus anderen Nationen, und Getränke wollen die Flüchtlinge sorgen. „Die Menschen wollen sich hier integrieren in die Gesellschaft“, weiß Kiomars Dadras, der bereits seit achten Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft hat und mit seiner Familie in Leipzig lebt. „Sie wollen den Deutschen keine Arbeit wegnehmen, sie lieben dieses Land und wollen ein ganz normales Leben führen wie die Deutschen auch.“ Und sie seien auch dankbar, dass ihnen Deutschland die Chance gibt, hier zu leben.

Kiomars Dadras würde sich jedenfalls freuen, wenn viele Eilenburger das Angebot am Samstag nutzen und zum Nachbarschaftsfest in den Jugendclub Just kämen. Damit das Miteinander von Einheimischen und Geflüchteten besser klappt.

Nachbarschaftsfest am 8. Juni ab 13 Uhr im Just in Eilenburg Ost, Windmühlenstraße 12 a (hinter Norma). Eintritt frei.

Von Nico Fliegner