Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Friedrichstraße wird gesperrt

Die Friedrichstraße in Eilenburg wird zwischen dem 1. und 13. März im Abschnitt zwischen Nordring und Dorotheenstraße voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist das nötig, weil ein Gerüst und ein Container für Dacharbeiten gestellt werden.

Anmeldung für Schule per Mail

Aufgrund der Corona–Pandemie ist die Friedrich-Tschanter-Oberschule in Eilenburg gezwungen, neue Wege bezüglich Neuanmeldungen zu gehen. Für die Einreichung der Unterlagen gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung drei Möglichkeiten: auf dem Postweg, Einwurf in Briefkasten am Haupteingang oder per E-Mail. Beigefügt werden müssen die zuletzt erstellte Halbjahresinformation in Kopie, das gelbe Formblatt „Übergang von Schülern der Klassenstufe 4 in weiterführende Bildungsgänge“, die Bildungsempfehlung, Formular Schulanmeldung und Einverständniserklärung Weitergabe Schülerakte, alles jeweils im Original. Ebenso die Geburtsurkunde des Kindes als Kopie. Sonderregelungen gibt es für Alleinerziehende, hier bitte bei der Schule nachfragen. Es ist für die Anmeldung unbedingt erforderlich, dass bis 19. Februar sämtliche Unterlagen fristgerecht und vollständig da sind.

Friedrich-Tschanter-Oberschule Eilenburg, Dorotheenstraße 4, 04838 Eilenburg, Tel.: 03423 7062311, E-Mail: sekretariat@oberschule-eilenburg.de, www.tschanter-eb.de

Kanaltausch in Bad Düben

Der Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide tauscht in diesem Jahr verschlissene Abwasserkanäle in der Kurstadt aus. Wie Geschäftsführerin Bärbel Deutrich informierte, erneuert der Verband für rund 300 000 Euro im Waldhofsweg (hinter Rewe) auf einer Länge von etwa 300 Metern den Kanal. Dieser wird zugleich an die neuen hydraulischen Anforderungen angepasst. Die Maßnahme sei mit dem Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen abgestimmt, der in diesem Bereich eine Teilerneuerung vornimmt. Bereits 2020 hatte der Zweckverband die Ende der 1970er-Jahre eingebauten und verschlissenen Mischwasserkanäle im Heidering, in der Kleiststraße und in der Querstraße erneuert.

Projekte zur Demokratie gesucht

Die Einwohner von Eilenburg, Bad Düben und Laußig haben die Möglichkeit, sich aktiv an der Partnerschaft für Demokratie zu beteiligen, indem sie Projekte zur Demokratieförderung beantragen. Gesucht werden Initiativen oder Projekte, die durch Weiterbildungen, Kunstaktionen, Stadtteilarbeit, Beteiligungsprojekte, Empowerment oder andere Formate Menschen für eine demokratische Kultur mobilisieren und befähigen.

Zur Verfügung stehen drei Fördertöpfe: Für große Projekte (ca. 5000 Euro) kann einen Antrag im Projektfonds bis 21. Mai und 27. August, für kleinere Projekte laufend ein Antrag im Kleinprojektefonds gestellt werden. Zudem gibt es für die Jugend den Jugendfonds. Hier können Gelder bis zu 1000 Euro beantragt werden.

Die Fachstelle für Demokratie, die ihren Sitz in Eilenburg hat, hilft bei der Antragsstellung und berät gern. Im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie finden zudem Fortbildungen, Workshops und weitere Veranstaltungen für Jung und Alt statt. Die jährliche Demokratiekonferenz bietet neben fachlichem Input die Gelegenheit zum Austausch und zur Weiterentwicklung.

Koordinierungs- und Fachstelle, Nikolaiplatz 3, 04838 Eilenburg, www.demokratie-eb-bd-lau.de, fachstelle@demokratie-eb-bd-lau.de, Tel.: 03423 7002998.

Amtsblatt weiterhin in Papierform

Ist das Amtsblatt von Eilenburg, das vor 30 Jahren das erste Mal erschien, noch zeitgemäß? Um dies herauszufinden, hat die Stadtverwaltung eine Umfrage geschaltet. 751 Interessierte nahmen teil. Fazit: Die Mehrheit möchte, dass das Amtsblatt weiterhin in Papierform erscheint und kostenfrei an alle Haushalte verteilt wird. Vorrangig wird mit der Herausgabe der Zweck erfüllt, der Öffentlichkeit geltendes Recht zu verkünden und Rechtsnormen bekannt zu machen, damit diese eine juristische Wirksamkeit erhalten.

Das Amtsblatt gibt es seit August 2015. Eilenburg bringt es gemeinsam mit Doberschütz, Jesewitz und Zschepplin heraus, was insgesamt über 15 000 Haushalte im 14-tägigen Rhythmus erhalten. Zudem wird das Amtsblatt auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. Für Druck und Verteilung werden 30 000 Euro jährlich aufgewandt.

Dübens Bürgerbüro öffnet an einem Samstag im Monat

Das Bad Dübener Bürgerbüro im Rathaus ist auch in diesem Jahr jeweils an einem Samstag im Monat geöffnet. Es ist zwingend erforderlich, telefonisch einen Termin zu vereinbaren unter 034243 72227. Termine 2021: 27. Februar, 27. März, 24. April, 29. Mai, 26. Juni, 31. Juli, 28. August, 25. September, 30. Oktober, 27. November, jeweils 9 bis 12 Uhr. Das Einwohnermeldeamt ist über den Hof, Hintereingang zu erreichen.

Schnaditz: Wechsel im Ortschaftsrat

Im Bad Dübener Ortsteil Schnaditz gibt es einen Wechsel im Ortschaftsrat. Franz Seidel kann sein Mandat aus persönlichen Gründen – er studiert auswärts – nicht mehr ausüben. Für ihn rückt Einzelhändlerin Kerstin Kaufmann, die in Bad Düben ein Geschäft betreibt, nach. Der Stadtrat hat die Personalie jetzt bestätigt. Dem Ortschaftsrat gehören zudem Kathleen Klafki, Heike Nyari, Matthias Seidel und Delf Symmangk an. Ortschaftsratsvorsitzender ist seit der letzten Kommunalwahl Matthias Mieth.

Geänderte Zeiten für Wertstoffhof in Bad Düben

Für den Wertstoffhof Bad Düben gelten im Februar geänderte Öffnungszeiten. Geöffnet ist freitags von 9 bis 16 Uhr sowie an den Samstagen der geraden Kalenderwochen (13. und 27. Februar). Die Öffnungszeiten gelten vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Personal und abhängig von der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie. Nutzer sollten sich tagaktuell über die Abfall-App des Landkreises Nordsachsen oder auf den Internetseiten informieren.

Anglerverein sagt Versammlung ab

Nach dem 14. Februar will der Sportfischerverein Eilenburg entscheiden, ob der für den 22. Februar geplante Arbeitseinsatz am Stadtparkteich stattfinden kann. Das teilte Vereins-Chef René Wagner jetzt mit. Vorgesehen ist, mit Unterstützung des THW die Uferbereiche zu bereinigen, im Gewässer liegendes Totholz zu entfernen sowie überragende Äste zu verschneiden – eine der Vorbereitungsmaßnahmen für die im Mai geplante Entschlammungsaktion. Schon fest steht indessen, dass die Mitgliederversammlung an diesem Sonnabend wegen Corona nicht stattfinden kann. Die Beiträge können bei Eberhard Schumann entrichtet werden.

Von lvz