Mockrehna

Unbekannte Täter haben in Mockrehna einen grauen Ford Kuga gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Halter das Auto (amtliches Kennzeichen TG GA 789) in der Reichsstraße in einer Parkreihe vor einem Wohnblock geparkt. Die Täter entwendeten dann in der Nacht zum Dienstag – zwischen 23.30 und 7 Uhr – das Fahrzeug. Der Wert des Autos liegt laut Polizei bei etwa 24 000 Euro.

Die Sonderkommission „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von lvz