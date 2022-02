Eilenburg

Eilenburg, speziell das Eilenburger Stadtmuseum, hatte sich mit einem eigenen Ausstellungsprojekt intensiv auf das Jahr der Industriekultur in Sachsen 2020 vorbereitet. Aus bekannten Gründen konnte die Ausstellung im Jahre 2020 nicht gezeigt werden und stand erst ab Mitte 2021 eingeschränkten Besuchergruppen offen. Die Schau „Decelith aus Eilenburg“ gehört zu den aufwendigsten Ausstellungen, welche das Stadtmuseum in seiner bisherigen 122-jährigen Geschichte vorbereitet und umgesetzt hat. Selbst ein Animationsfilm zur Geschichte des Eilenburger-Chemie Werks entstand und stimmt noch bis Mitte April 2022 die Besucher auf die Sonderschau ein. Die Pandemie hat nicht nur die Zeitplanungen des Museums sondern auch die des Eilenburger Geschichts- und Museumsvereins durcheinandergewirbelt. Eine vom Verein angedachte Begleitdokumentation zur Ausstellung muss noch auf ihre Fertigstellung warten, da auch die Forschungsarbeiten in den Archiven nur eingeschränkt möglich waren.

Dessen ungeachtet möchte der Verein einen Teil seiner Forschungsergebnisse zum einst bedeutendsten Arbeitgeber der Region gemeinsam mit der Leipziger Volkszeitung vorstellen.

Produktpalette von Filmen bis Spielzeug

Bis kurz nach dem Ende des II. Weltkrieges trug „die ECW“ den Namen. „Deutsche Celluloid-Fabrik AG“. Das Unternehmen wurde 1887 von Ernst May gegründet. Nur ein Jahr nach der Beantragung im Mai 1887 lief die Produktion mit rund 140 Mitarbeitern bereits auf Hochtouren. Errichtet wurde die Fabrik zur Herstellung des ersten thermoplastischen Kunststoffes, des Celluloids, speziell zur Fertigung von abwaschbaren Kragen, Manschetten und ähnlichem. Später wurden daraus auch Filme, Spielzeuge, Zubehör für Musikinstrumente und zahllose Alltagsgegenstände in einer schier unerschöpflichen Farbvielfalt hergestellt.

Das Verwaltungsgebäude der Deutschen Celluloid Fabrik 1926 mit dem Kürzel DCF an der Hauptfassade. Quelle: Sammlung Stadtmuseum Eilenburg

Über Jahrzehnte gehörte die DCF zu den führenden Produzenten von Celluloid in Deutschland. Als Anfang der 1930er-Jahre der Absatz von Celluloid stockte, suchte die DCF, mittlerweile Teil des IG-Farben-Konzerns, nach neuen Betätigungsfeldern, um überhaupt fortbestehen zu können. Im Jahresabschluss 1936 wurde „Decelith“ als ein neu in die Produktionspalette aufgenommener Werkstoff besonders hervorgehoben.

Aus Cellulose entstand auch Sprengstoff

„Decelith“ ist ein Kunstwort, das aus den Namen „Deutsche Celluloid-Fabrik AG“ abgeleitet wurde. „Decelith“ ist im Grunde Polyvinylchlorid, PVC. Das „Dritte Reich“ und die I. G. Farbenindustrie banden die DCF, wie die Gesamtwirtschaft, in die Vorbereitung des II. Weltkriegs ein. Schon im I. Weltkrieg wurden in der DCF aus Cellulose, ursprünglich war dies Baumwoll-Linters, unter Zugabe eines Säuregemisches circa 36 000 Tonnen todbringender Sprengstoff, sogenannte Schießbaumwolle, hergestellt. Der Grundstoff für die Celluloid-Artikel, für Filme, Farben und Lacke und für die „Schießbaumwolle“ war der gleiche: Cellulose. Es war nur eine geringe Veränderung der Rezeptur erforderlich.

In den 1930er-Jahren wurde die Sprengstoff-Produktion wieder aufgenommen. Bis Kriegsende wurden monatlich rund 700 Tonnen Cellulose zu „Schießbaumwolle“ nitriert. Dieser Name verharmlost einen hochexplosiven Sprengstoff, das Pyroxilin. Die Beschaffung von Baumwoll-Linters wurde für das Dritte Reich immer mehr zum Problem. Ersatzstoffe mussten entwickelt werden. Daran waren auch die Chemiker des Eilenburger Werkes beteiligt. Sie ließen ihr Wissen und Können patentieren und einige Patenten wurden zu „Reichsgeheimnissen“ erklärt. 1936 wurde ein Papierholländer in Betrieb genommen, um an Stelle von Baumwoll-Linters Cellulose in Form von Nitrier-Krepp für die Sprengstoff-Produktion einzusetzen.

Patent auf Klarscheiben für Gasmasken

Neben der Sprengstoffproduktion war das Unternehmen an der Entwicklung und Produktion zahlreicher anderer wehrwirtschaftlicher Güter federführend beteiligt. So hielt die DCF ein Patent, ebenfalls als Reichgeheimnis deklariert, auf die Herstellung von Klarscheiben für Gasmasken. Diese sollten, auf die Innenseite der Schutzmaskengläser angebracht, das Anlaufen der Gläser verhindern.

Das heute als Laminieren bezeichnete Einschweißen von Dokumenten ist ebenfalls eine Eilenburger Erfindung. Die DCF schweißte damit Hunderttausende Ausweise (Betriebsausweise) von Fremd- und Zwangsarbeitern aus dem gesamten Deutschen Reich und den besetzten Ländern „fälschungssicher“ ein. Pro Ausweis im Format A5 erhielt die DCF 0,15 Reichsmark. Auch in der DCF waren Hunderte Zwangsarbeiter beschäftigt.

Schallplatte ist Eilenburger Erfindung

Eine weitere Innovation der Eilenburger Chemiker ist die Schallplatte, die egal ob „Single“ oder „LP“, noch immer „Vinyl“, abgeleitet von ihrem Grundmaterial Polyvinylchlorid, genannt wird. Ende der 30er-Jahre und Anfang der 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts lieferte die DCF pro Jahr mehrere Hunderttausend Schallplatten an die Reichsrundfunk-Gesellschaft, an NSDAP-Gliederungen, die Wehrmacht, Schallplattenlabels und Filmstudios. Aufgenommen wurden sowohl Unterhaltungssendungen als auch Propagandareden.

Andreas Flegel zeigt eine Decelith-Schallplatte aus Eilenburg, die hier Anfang der 1940er-Jahre hergestellt wurde. Quelle: Wolfgang Sens

1936 stellte die DCF der Fachwelt zudem Mikroscheider für Starterbatterien vor. Mit diesen PVC-Platten wurden die einzelnen Batterieelemente gewichtsparend getrennt. Die Mikroscheider aus der DCF fanden in Starterbatterien privater Pkw, in Fahrzeugen von Wehrmacht, Marine, des „Sicherheitsdienstes“ und so weiter Verwendung. Die Produktpalette der DCF würde heute, neudeutsch als „dual use goods and technologies“ bezeichnet werden. Zivil verwendbare Produkte und Technologien wurden zum Zwecke der Kriegsführung „umgenutzt“.

Grundversorgung sollte funktionieren

Was erklärt jedoch die Tatsache, dass die DCF im Verlauf des Krieges im abnehmenden Maße „Schießbaumwolle“ produzierte, als dies anlagetechnisch möglich gewesen wäre? Diese Entwicklung ist nur zu verstehen, wenn man die Kriegs-Gesamt-Planung der Reichsregierung und auch der IG Farben näher betrachtet. Aufrüstung und Autarkie genossen von Anfang an höchste Priorität in der nationalsozialistischen Wirtschaftsprogrammatik. Im Vier-Jahres-Plan 1936 wurden aber auch Aufgaben verankert, die zur Versorgung der Bevölkerung dienen sollten. Das Regime des III. Reiches hatte aus den Hunger- und Mangeljahren nach dem I. Weltkrieg „gelernt“. Die Bevölkerung des Deutschen Reiches sollte auch unter Kriegsbedingungen durch eine funktionierende Grundversorgung ruhiggestellt bleiben.

Blick auf Exponate und Tafeln der Ausstellung „Decelith aus Eilenburg" im Eilenburger Museum. Das Bild mit den Werksarbeitern gestaltete der Maler Karl Weber, der im Eilenburger Chemie Werk in der früheren DDR den Mal- und Zeichenzirkel leitete. Quelle: Nico Fliegner

Ein Beispiel dafür war der Ersatz von Leder für Schuhsohlen und für „Oberleder“. Rindsleder, auch das Leder, das in den besetzten Ländern geraubt werden sollte, wurde für die Wehrmacht benötigt. Leder stand nicht mehr für die Bevölkerung zur Versorgung mit Ledererzeugnissen, wie Schuhen, Taschen, Handschuhen und so weiter zur Verfügung. Der Bestand an Rindern konnte in Deutschland nicht beliebig erhöht werden. Rindsleder konnte ebenso wenig importiert werden, wie Futtermittel für eine Vergrößerung des Rinderbestandes. Die DCF wurde dazu auserkoren, Produkte zu entwickeln und zu produzieren, die sowohl für kriegs- als auch für zivile Zwecke von großem Nutzen waren. Die DCF verfügte dazu über ausgezeichnete Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Sie besaß gleichzeitig die Maschinen und Anlagen sowie das qualifizierte Personal, um in kürzester Zeit Forschungs- und Entwicklungsergebnisse hervorbringen, erproben und produzieren zu können. So wurde auf der Basis von Decelith Sohlen- und Oberleder für Schuhwerk entwickelt und produziert.

Ein Betriebsrad des Eilenburger Chemie Werkes. Es ist Teil der Ausstellung "Decelith aus Eilenburg". Quelle: Nico Fliegner

ECW heißt „Eilenburger Celluloid Werk“

In den Leitungs- und Funktionsplänen der IG Farbenindustrie blieb die DCF aus diesen Gründen als „Anhängsel“ ausgewiesen. Jedoch hätte allein die Einbindung der DCF in die „I.G. Farben“ nach Ende des II. Weltkriegs fast zur vollständigen Demontage des Werkes geführt. Der Alliierte Kontrollrat hatte beschlossen, mit dem Stichtag 1. Januar 1945 die IG Farben vollständig zu zerschlagen und zu enteignen. In der Sowjetischen Besatzungszone wurde dies auch vollzogen. In den Westzonen wurden die einstigen Gründungsunternehmen der IG Farben, Bayer, BASF und Hoechst, wieder als eigenständige Unternehmen restrukturiert.

Hausmesse 1946 in einem der Direktorenzimmer im Verwaltungsgebäude für die Entscheidungsträger der SMAD über den möglichen Fortbestand des Werkes. Quelle: Sammlung Stadtmuseum Eilenburg

Aber auch die in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) herrschende Sowjetische Militäradministration verzichtete auf eine vollständige Demontage. Dies geschah auch aus Eigeninteresse. Ohne Personal, Lieferketten und Vertriebsorganisation hätte man demontierten Maschinen und Anlagen gleich auf Unterwegsbahnhöfen von den Waggons entsorgen können. Um das Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionspotential der DCF optimal nutzen zu können, übernahm die sowjetische Verwaltung der SBZ die „Deutsche Celluloid-Fabrik AG“ als „ЭЙЛЕНБУРГСКИЙ ЦЕЛЛУЛОЙДНЫЙ ЗАВОД“, als sowjetische Aktiengesellschaft in Deutschland. Eine sowjetische Aktiengesellschaft konnte/durfte keine „Deutsche ... Fabrik“ sein. Das Kürzel „ECW“ geht mithin auf eine Entscheidung der Sowjetischen Militär-Administration zurück. „Die ECW“, wie sie allgemein genannt wurde, war eigentlich „das ECW“: Das „Eilenburger Celluloid Werk“. Eine Leuchtschrift aus den „50ern“ mit diesem Namenszug befindet sich im Treppenhaus des Museums.

Entwurfszeichnung für ein Firmensignet, um 1950. Quelle: Sammlung Stadtmuseum Eilenburg

Hunderte Akten vor dem Schredder gerettet

Die Geschichte des ECW ist natürlich mehr als die Geschichte seiner Benennungen. Mitarbeiter der Auffanggesellschaft, die das ECW-Gelände von mehr als 100 Jahren Industrie- und Stadtgeschichte säubern sollten, haben eine ganze Reihe von Unterlagen, Patentschriften, Produktions- und Messemuster gerettet und dem Stadtmuseum Eilenburg übergeben. Es sind zum Teil einzigartige Zeugnisse für die technische und technologische Entwicklung und die Ausstrahlung des Unternehmens in das gesamte Umland.

Ein Gemälde, das die Deutsche Celluloid-Fabrik in Eilenburg zeigt. Der Maler Adolf Alfred Dickert (1878 bis 1935) aus Kospa hatte es geschaffen. Es hing viele Jahre im Direktorenzimmer des Eilenburger Werkes bis etwa Anfang der 1990er-Jahre und ist nun Teil der Ausstellung "Decelith aus Eilenburg". Darunter sind verschiedene Patente des Unternehmens. Quelle: Nico Fliegner

Das Werk hat ganzen Generationen Ausbildung, Lohn und Brot sowie kulturelle und soziale Betreuung gegeben. Einzelne Zeitabschnitte in der Entwicklung des Werkes werden weiter beleuchtet. Ohne nostalgische Verklärung soll die Bedeutung des Werkes für die Beschäftigten und die wirtschaftliche Entwicklung des Territoriums aufgezeigt und gewürdigt werden. Dafür wurden Hunderte von den ABM-Kollegen geborgene, vor dem Schredder während der Abwicklung des Unternehmens gerettete und vor allem die im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig und dem Industrie- und Filmmuseum Wolfen verwahrten Akten durchgesehen.

Die Ausstellung Die Sonderausstellung „Decelith aus Eilenburg“ lädt noch bis Mitte April ein. Das Museum befindet sich in der Torgauer Straße 40 in Eilenburg. Öffnungszeiten: Dienstag 10 bis 18 Uhr, Mittwoch 10 bis 14 Uhr, Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 14 Uhr, Sonntag 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr (Montag geschlossen).Kontakt: Telefon 03423 652222 oder E-Mail an museum@eilenburg.de

Die Durchsicht der zahllosen Originalakten ermöglicht eine viel differenziertere Sicht auf die Firmengeschichte als jemals zuvor und räumt mit so mancher Mär auf. Dazu zählt auch die Demontage des Werkes, die in dieser Form nie so stattgefunden hat. Dies trifft insbesondere auch auf die Schallplattenproduktion zu.

Von Andreas Flegel und Gerd Sachert