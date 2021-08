Doberschütz

Beim Berufswettbewerb der Forstwirte schnitten Robin Wuttke und Sebastian Helbig vom Forstbezirk Taura als Beste ab. Die Auszubildenden im zweiten Lehrjahr belegten die Plätze eins und zwei. Der 21-jährige Robin darf sich seitdem mit dem Titel Landessieger schmücken. „Das macht schon ein bisschen stolz. Der Wettbewerb ist Bestandteil unserer Ausbildung. Alles was dort größtenteils geschah, wird in der Ausbildung behandelt. Natürlich habe ich zudem auch zusätzlich trainiert“, erzählte Robin Wuttke.

Kettenwechsel in 22 Sekunden

Neben einem theoretischen Teil wurde auch in der Praxis gegeneinander angetreten. So wechselte der 21-Jährige in 22 Sekunden und so schnell wie sonst niemand anderes die Kette der Motorsäge. Weitere Disziplinen waren ein Präzisionsschnitt, ein Kombinationsschnitt und ein Wettasten. Beim Präzisionsschnitt müssen von zwei Stammrollen je eine Holzscheibe mit einem rechtwinklig zur Stammachse liegenden Schnitt von oben abgesägt werden, ohne dabei das darunter liegende Brett zu verletzen. Die Aufgabe wurde durch eine Sägemehlschicht erschwert, welche die Kontaktzone der Stammrolle zum Unterlagenbrett verdeckt.

Lehrausbilder Peter Steudler (links) verlässt Ende September den Forstbezirk Taura und arbeitet dann in der Unteren Forstbehörde des Landkreises Nordsachsen in Eilenburg. Er übergibt den Staffelstab der Lehrausbildung an seinen Nachfolger Dietmar Dietze (rechts). Quelle: Steffen Brost

Dem Präzisionsschnitt folgte der Kombinationschnitt. Diese Disziplin simuliert einen hängenden Baum im Wald. Von zwei, um jeweils sieben Grad nach oben und nach unten geneigten Stammrollen musste je eine dicke Holzscheibe abgeschnitten werden. Die meisten Punkte erhält der Teilnehmer, wenn beide Schnitte ohne Versatz in den seitlichen Markierungsstreifen aufeinandertreffen und der Schnitt rechtwinklig zur Stammachse geführt wurde.

Wettasten zum Finale

Das Finale des Wettkampfes gab es beim Wettasten. Dabei mussten etwa zwanzig Äste von einem Stamm auf Zeit weggesägt werden. Die beiden jungen Männer absolvierten die Disziplinen als die Besten. Robin holte sich 79 von möglichen 100 Punkten. Sebastian 77 Punkte. Aus den Händen von Ulrike Dornwell vom Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft erhielten beiden ihre Urkunden und Preise. Auch die Lehrausbilder Peter Steudler und Philipp Henzschel sind auf ihre Männer stolz. Beide bereiteten sie auf den Wettbewerb optimal vor.

Lesen Sie auch

Zwischenprüfung für künftige Forstwirte

Gebäude von Sachsenforst in Doberschütz wird saniert

Waldarbeitermeisterschaften der Forstbezirke Taura und Leipzig

„Grundsätzlich geht es bei uns um eine qualitativ hochwertige und umfangreiche Ausbildung unserer zukünftigen Kolleginnen und Kollegen. Dass dies mit entsprechenden Leistungen einhergehen konnten unsere Auszubildenden nun auch im Wettbewerb beweisen“, sagte Steudler, der im Oktober das Metier wechselt. Der 51-Jährige wechselt in die Untere Forstbehörde im Landratsamt Nordsachsen und übergibt die Lehrausbildung an seinen 39-jährigen Kollegen Dietmar Dietze.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits vor zwei Wochen erhielten 49 Forstwirtinnen und Forstwirte in der Ausbildungsstätte Morgenröthe ihr Zeugnis nach erfolgreich absolvierte Abschlussprüfung. Auch hier konnten die Auszubildenden vom Forstbezirk Taura mit sehr guten Leistungen glänzen. Drei der vier besten Absolventen stammen aus der eigenen Lehrausbildung. Als bester schnitt der 24-jährige Jan Karges aus Eilenburg ab.

„Wir sind sehr stolz“

Seine Mitstreiter Maurice Keller aus Schildau und Philipp Hopfer aus Brandis vervollständigen den Erfolg. „Wir sind sehr stolz, dass der Forstbezirk Taura derzeit die erfolgreichste Lehrausbildung im Staatsbetrieb Sachsenforst besitzt. Aktuell läuft unsere Lehrausbildung auf Hochtouren. Auf unsere jährlich zur Verfügung stehenden fünf Ausbildungsplätze kommen rund 95 Bewerber“, ist Steudler stolz.

Von Steffen Brost