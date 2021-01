Forstschädlingen in Nordsachsens Wäldern auf der Spur

Doberschütz

Der letzte Schnee liegt auf den Feldern rund um Doberschütz. Förster Jan Schmidt (55), der das von mächtigen Kiefernwäldern geprägte Revier Wartha in der Dübener Heide betreut, ist mit seinem Geländewagen Richtung Rote Jahne unterwegs.

In dem Gebiet zwischen Eilenburg und Doberschütz sind gerade vier seiner Waldarbeiter mit der sogenannten Winterbodensuche beschäftigt. Die Männer sind dabei den Forstschädlingen im Erdreich auf der Spur. Es ist der letzte Tag in diesem Winter, an dem das letzte Probefeld in dem 80 Jahre alten Kiefernforst untersucht wird.

Suche nach Kiefernschädlingen

Schmidt fährt auf mit Schnee bedeckten Waldwegen. Es sieht idyllisch aus im Heidewald, der in den vergangenen Jahren stark gelitten hat. Zwei Hitzesommer und Stürme haben die Borkenkäferpopulationen steigen lassen. Etliche Kiefern sind befallen, mussten gefällt werden. „Derzeit finden bei uns Holzrückearbeiten statt“, sagt der Revierförster als auf der linken Seite ein Schlepper auftaucht. Doch um den Borkenkäfer geht es bei der Winterbodensuche nicht.

Ein paar Hundert Meter weiter kommen die Fahrzeuge seiner Waldarbeiter ins Blickfeld. Die warten auf den Revierförster, um die Probefelder ins Visier zu nehmen.

Bei der Winterbodensuche, die jährlich bei Minustemperaturen in den nordsächsischen Nadelwäldern nach einem bestimmten Raster durchgeführt wird, suchen die Waldarbeiter nach Kiefernschädlingen wie etwa dem Kiefernspinner, Kiefernspanner, Kiefernschwärmer und der Kiefernbuschhornblattwespe. Die ersten Drei sind Falter, die jetzt im Puppenstadium als Kokons oder Raupen im Waldboden zu finden sind. Besonders der Kiefernspinner zählt neben der Forleule zu den gefährlichsten Kiefernschädlingen. Es handelt sich um einen bräunlichen Schmetterling. Die Weibchen legen die Eier an die Nadeln der Bäume. Die schlüpfenden Raupen beginnen noch im selben Jahr zu fressen. Neben den Nadeln werden auch die Knospen der Kiefern angegriffen. Die Ermittlung der Vorkommen dieser Schädlinge ist wichtig, denn die lässt darauf schließen, wie stark der Befall in den Folgemonaten, wenn die Raupen aktiv werden, sein könnte. So kann Förster Schmidt rechtzeitig entsprechende Schutzvorkehrungen treffen. Das wäre zunächst die intensive Überwachung des Waldgebietes, in dem die Schädlinge vorkommen, im schlimmsten Fall der Einsatz von Insektiziden.

Waldboden wird untersucht

Waldarbeiter Carsten Schreck (55) bei der Winterbodensuche im Forstrevier Wartha nahe Doberschütz. Quelle: Nico Fliegner

Waldarbeiter Carsten Schreck kennt sich mit der Winterbodensuche bestens aus. Der 55-Jährige hat langjährige Erfahrungen darin. Mit einer Pendelhacke hockt er auf dem Waldboden und schabt auf einer Fläche von etwa 50 mal 100 Zentimetern die gesamte Nadelschicht bis zum Mineralboden ab. Sein Blick ist geschult. Es dauert nicht lange und Carsten Schreck entdeckt zunächst die Puppe eines Kiefernspinners, dann eine Kiefernbuschhornblattwespe. Die kommen in ein Plastebehältnis, werden dann von Revierförster Schmidt noch einmal genau in Augenschein genommen – und letztlich wird das gesamte Material der diesjährigen Winterbodensuche ins Labor nach Graupa geschickt. Dort werden die Funde unter anderem auf Krankheiten untersucht und ob sie von Parasiten befallen sind.

130 Proben in einem Revier

Allein im Forstrevier Wartha, eines von insgesamt 13 im Forstbezirk Taura, gibt es 13 Probeflächen. Auf jeder dieser Flächen werden zehn Probefelder untersucht – macht zusammen 130. „Das ist ein hoher zeitlicher Aufwand, aber wir gehen davon nicht ab, müssen jedes Jahr die Entwicklung im Blick behalten“, sagt Revierförster Jan Schmidt – und kann Entwarnung geben. „Die Funde liegen zum Glück im unteren Bereich.“ Entdeckt wurden diesmal Puppen von zwei Kieferschwärmern, einer Forleule, einem Kieferspinner und drei Kiefernbuschhornblattwespen.

Diese Falter können dem Wald gefährlich werden Der Kiefernspinner, ein Falter, zählt zu den bedeutendsten Kieferngroßschädlingen. Schon einmaliger Kahlfraß durch die Raupen kann Schäden für einen ganzen Baumbestand zur Folge haben. Dabei wird die Nadel bis zur Scheide gefressen, Maitriebe, junge Rinden und Knospen werden abgebissen. Bereits bei wenigen Plusgraden im zeitigen Frühjahr beginnen die Larven mit dem Frühjahrsfraß. Der Kiefernspanner ist ein weiterer Falter und weiterer Kieferngroßschädling. Der Schadfraß tritt erst spät im Jahr ein, wenn die Knospen für das nächste Jahr schon voll entwickelt sind. Dadurch ist der Austrieb im folgenden Frühjahr zwar gesichert, aber der Verlust an Nadelmasse vermindert die Zuwachsleistung und bei mehrjährig aufeinander folgendem Fraß kann ein Absterben der Bäume eintreten. Die Forleule ist ein Nachtfalter, dessen Raupen großen Schaden anrichten. Sie fressen ausschließlich an den Nadeln der Waldkiefer, nur bei Massenvermehrungen findet man sie auch an Fichte und Weißtanne. Sie frisst auch an den Nadeln der aus Nordamerika eingeführten Weymouth-Kiefer. Der Kiefernschwärmer ist ein Nachtfalter und ebenfalls Forstschädling. Die Raupe ernährt sich von verschiedenen Kiefernarten, insbeondere von der Waldkiefer und von Fichten. Sie sitzt dabei längs einer einzelnen Nadel und frisst zunächst nur an der Oberfläche. Später wird mit zunehmender Größe eine Nadel zwischen den Beinen gehalten und von der Spitze nach unten gefressen. Ältere Nadeln werden dabei bevorzugt. Ihre Färbung gibt zwischen den Nadeln eine gute Tarnung. Die Kiefernbuschhornblattwespe gehört zur Familie der Buschhornblattwespen. Ihre Larven fressen Kiefernnadeln. Junglarven benötigen für eine Nadel drei Tage, ältere fressen dagegen bis zu zwölf Nadeln pro Tag. Massenvermehrungen führen zwar nur selten zum Absterben der Bäume, doch die Widerstandskraft der Kiefern durch den Nadelverlust kann dadurch stark geschwächt werden, so dass andere Schädlinge nicht mehr abgewehrt werden können. Auch die Nonne zählt zu den Nachtfaltern, wurde aber im Revier Wartha nicht überwacht. Ihre Raupen ernähren sich bevorzugt von Fichte und Kiefern, die Raupen ziehen zwischen Ende April und Juni zum Fressen in die Baumkronen. Eine Raupe frisst etwa 200 Kiefern- beziehungsweise 1000 Fichtennadeln und beschädigt beim Abbeißen noch einmal so viele. Fichten sterben bei 70 Prozent und Kiefern bei 90 Prozent Nadelverlust. Massenvermehrungen können große Schäden verursachen.

Von Nico Fliegner