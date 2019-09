Frag doch mal die (Orgel)-Maus

Eilenburg

Lena Ruddies spielt an der von Conrad Geißler 1864 erbauten Orgel der Marienkirche auf dem Eilenburger Berg. Der Klang des im Jahr 2000 generalüberholten Instrumentes erfüllt den Kirchenraum. Die Kantorin wirkt ganz versunken im Spiel mit den Tasten. Kaum ist der letzte Ton des Menuetts von Johann Sebastian Bach verklungen, klopft es unverhofft. Aus dem Innern klettert Micky Maus ins Freie. „Wer bist du, wo kommst du her?“, fragt die Musikern sichtlich überrascht. Sie sei auf der Durchreise zu ihrer Tante Auguste und habe im Inneren der Orgel übernachtet. Aber jetzt sei es eben gerade so furchtbar laut geworden. Die Kantorin kommt erstmal nicht dazu, weiterzuspielen. Ein Frage-Antwort-Spiel rund um 1200 Holz- und Metall-Pfeifen, Register, traurige und lustige Stücke, Klangfarben und Klangspektrum – was zwar nach Speck klingt, aber so gar nichts mit der Lieblingsspeise der Maus zu tun hat – entspinnt sich. Ab und an werden die kleinen und großen Gäste einbezogen, zum Schluss richtet sich die Organistin an die Besucher-Schar: „Habt ihr auch noch Fragen?“

Nein, das Ganze ist keine Fortsetzung von Walt Disneys weltbekannten Comic-Geschichten über eine der berühmtesten Kunstfiguren überhaupt. Im Maus-Kostüm steckt Susanne Ferl, die zusammen mit Lena Ruddies Hauptakteurin des neuesten Angebots der Rinckart-Kirchgemeindeist. Micky ist die Orgelmaus, die künftig in Eilenburg zu Führungen der besonderen Art einlädt.

Orgelmaus beim Marienkirchen-Fest Am Samstag, dem 28. September, können Familien um 15 Uhr in der Bergkirche Eilenburgs die Orgelmaus auch die Geißler-Orgel besser kennen lernen. In einem unterhaltsamen Konzert für Kinder und Erwachsene wird die Funktionsweise der Geißler- Orgel erklärt. Dabei kommt die Orgelmaus mit Kantorin Lena Ruddies in ein kurzweiliges Gespräch über das faszinierende große Instrument. Und die Besucher erhalten in lockerer Weise Einblicke in die klanglichen Besonderheiten und grundlegenden technischen Funktionsweisen der Orgel. Vor allem aber wird ihnen die Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit von Orgelmusik vermittelt: Orgelmusik ist nichts Langweiliges, kann Freude und Spaß machen, kann feierlich aber auch fröhlich klingen. Auch die Erwachsenen, die die Kinder begleiten, werden sicher viele neue Informationen erhalten. Zum Schluss gibt es für alle eine „Teilnahmeurkunde“. Schon ab 14 Uhr beginnt das „Marenkirchen-Fest“ in und um die Marienkirche in Kooperation mit der Ev. Grundschule Cultus+. Es gibt Spiel- und Bastelangebote, Kaffee, Kuchen und Snacks. Um 17 Uhr endet das Fest mit unserer modernen Andacht „ANgeDACHT“ in der Marienkirche. Evangelische Grundschule Cultus + feiert Feiern wird an diesem Tag zudem die Evangelische Grundschule Cultus+ Eilenburg. Sie wird 10 Jahre alt und öffnet ihre Türen, um dieses Jubiläum zu feiern. Alle Interessierten sind eingeladen, die Einrichtung in der Halleschen Straße kennenzulernen und sich anzuschauen, wie das Schulleben Eilenburgs erster Freier Schule gestaltet wird. Anmeldungen werden ebenfalls entgegen genommen. Besonders auch alle ehemaligen Schüler können den Tag nutzen, noch einmal vorbeizuschauen und die Atmosphäre zu genießen. An dem Tag gibt es viel Raum für Gespräche. Zugleich wird erstmals in Kooperation mit der Kirchengemeinde das Marienfest gefeiert. Am Vormittag präsentieren die Schüler selbst ihre Schule. Sie bereiten in einer fächerverbindenden Woche das Projekt „Engel im Alltag und unter uns“ vor und präsentieren die Ergebnisse in einer Ausstellung. Dabei wird das Thema vielschichtig und mehrperspektivisch betrachtet und in den Bezug zum Alltag gesetzt. Pädagogen stehen zur fachkundigen Beratung zur Verfügung, und auch Eltern können zu ihren Erfahrungen befragt werden. Für Spaß ist ebenfalls gesorgt. So können die Kinder einen Trommelworkshop besuchen und an einer spannenden Rätsel-Rallye teilnehmen. Es lohnt sich, denn es werden unter anderem Karten für den Zoo Leipzig, Belantis und das Jump-House verlost. Im Außenbereich gibt es selbst gemachten Langos, Gute-Laune-Musik und viel Platz zum Toben. Ab 14 Uhr werden die Aktivitäten und Feierlichkeiten in und an der Marienkirche fortgesetzt. www.cultusplus.de

Orgelmaus-Projekt auf Eilenburg zugeschnitten

Lena Ruddies hat die andernorts schon erfolgreich praktizierte Veranstaltungsreihe gemeinsam mit Susanne Ferl auf Eilenburg zugeschnitten. Dass jetzt eine Maus die Königin der Instrumente erklärt, ist dabei ein durchaus gewollter besonderer Effekt. „Ich denke, man muss sich immer mal wieder was Neues einfallen lassen. Ich bin immer auf der Suche, wie man die Leute für die Orgel interessieren kann“, sagt die 45-Jährige, die ab und an Orgel-Führungen für Schulklassen schon anbietet.

Von Niedersachsen nach Sachsen

Dass es die gebürtige Niedersächsin, die in der Nähe von Hannover aufwuchs, mal in Richtung Kirchenmusik führen sollte, war keinesfalls so sicher. „Bei den meisten Kirchenmusikern ist es so, dass sie von Kind an schon wissen, dass sie das mal werden wollen.“ Sie spielte zwar Klavier, was die Nähe zur klassischen Musik mit sich brachte, aber Kirchenmusik? Mit 19 habe sie sich erstmals damit auseinandergesetzt, hobbymäßig die leichteste der drei Ausbildungsstufen absolviert und irgendwann gesagt: „Toll, das könnte ich mir vorstellen, das zum Beruf zu machen.“ Von 1994 bis 1998 studierte sie an der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden und legte dort ihr B-Examen ab. Ein Studium der Schulmusik an der Musikhochschule in Lübeck mit Hauptfach Orgel und ein Aufbaustudium der Kirchenmusik (A-Examen) an der Hochschule für Kirchenmusik in Halle/Saale sowie berufliche Stationen bei Lübeck und in Halle folgten.

Die Marienkirche auf dem Eilenburger Berg. Quelle: Wolfgang Sens

Seite 2004 in Eilenburg

Mitteldeutschland sollte endgültig zur Heimat werden, als Lena Ruddies ihren Mann in Halle kennenlernte, mit dem sie jetzt in Taucha lebt. Die Suche nach einer festen Stelle führte sie 2004 schließlich nach Eilenburg. Gehört hatte sie den Ortsnamen bis dahin nicht, die erste Begegnung mit der Stadt und den Gegebenheiten löste keine Begeisterungsstürme aus. Heute noch räumt sie unumwunden ein: „Für mich stand eigentlich fest, bleiben möchte ich hier nicht.“ Gerade in der Anfangszeit spürte sie, dass sie es als Kirchenmusiker nicht leicht haben wird. Der bestehende Chor hatte gerade mal acht Mitglieder, einen Kinder-Chor gab es nicht, eine Christenlehre bis heute nicht. Überhaupt schienen die Eilenburger eher weniger Zugang zur Kirche zu haben. „Die Kirchen-Ferne war sehr ausgeprägt.“ Und plötzlich wurde ihr bewusst, warum einer ihrer Dozenten sie einst fragte: „Sie gehen nach Eilenburg, gibt es da überhaupt Christen?“ Förderlich sei in all den Jahren auch der ständige Wechsel der Pfarrer nicht gewesen. Nun ist Edelgard Richter da, die seit Jahresbeginn mit Eilenburg und Sprotta für zwei Pfarrbereiche zuständig ist. Eine neue Situation für alle, „aber sie packt die Aufgaben an“.

Die Zweifel verflogen im Laufe der Zeit. Die Menschen haben es ihr leichter gemacht, haben sie aufgenommen, waren dankbar für die vielen frischen Ideen und Anregungen, die die Neue mitbrachte. Zudem habe sie viele engagierte Mitstreiter gefunden, „ohne die es nicht gehen würde.“ Schon bald hatte sich in ihr die Gewissheit breit gemacht: „Jetzt hast du dir hier so viel aufgebaut, jetzt kannst du nicht weggehen.“

Viele neue Projekte gestartet

15 Jahre sind es mittlerweile, in denen sie sich für die Kirchenmusik stark macht. Verschiedene Projekte sind entstanden, die auch der 2009 gegründete RinckART-Verein unterstützt.. Ideen, bei denen sie sich ab und an auch fragte: Warum ist da eigentlich vor mir niemand drauf gekommen?“ Für die Mutter einer sechsjährigen Tochter waren das zunächst ganz profane Dinge wie eine Spielecke in der Kirche. Vieles, was sich dann entwickelte, passierte auch aus der Intention heraus, wieder mehr Menschen in die Kirchen zu holen, auch aus dem Wissen heraus, dass christliche Werte zu erlernen, für viele Menschen wieder wichtiger geworden ist. Familien sind für Lena Ruddies da die richtigen Adressaten für die jüngeren Generationen, aber auch jene um die 40, 50. Sie rief einen Kinder-Gottesdienst ins Leben, in dem es für die Jüngsten Bastel-Angebote in der Sakristei während der Predigt gibt. Sie gründete die Singschule für die 6- bis 13-Jährigen. Weil die Sänger im Teenager-Alter dann verloren zu gehen schienen, gründete sie den Pop-Chor. Das kam an, wenn auch zunächst mehr bei den gereifteren Sängern. Die Hoffnung, dass trotzdem noch mehr Junge kommen, hat sie weiter. Gesungen wird nicht nur im Gemeindehaus. Jedes Jahr organisiert die Kantorin im Sommer ein Musical und im Winter ein Adventssingen, zu dem die Kinder ihr Können öffentlich zeigen. Sie wagt sich an große Werke heran, das Weihnachtsoratorium, lud dazu auch interessierte Sänger aus anderen Chören ein. Für nächstes Jahr plant sie, mit Händels Messias erneut musikalisches Neuland zu betreten. Parallel dazu lädt sie immer wieder zu klassischen Konzerten mit professionellen Musikern in die Kirche ein.

Neue Formate geschaffen

Und sie schuf neue Formate wie ANgeDACHT. Nicht sonntags, sondern sonnabends. Leichte Kirchen-Kost für Menschen, die mit Kirche keine Erfahrungen haben. „Wir wollen nichts vorgeben, eher einen Impuls geben.“ Zwar gebe es auch kleine Texte aus der Bibel. Aber es erklingt auch mal Musik außerhalb der normalen Liturgie.

Nicht alles kam an. „Jazz-Konzerte beispielsweise.“Anders als die Orgelnacht, die 2019 zum 10. Mal stattfand. Neues muss wachsen. Die Erkenntnis, Geduld zu haben, hat Lena Ruddies längst gewonnen. Das aber lohnt sich, wenn sie noch mehr Menschen für ihr Anliegen gewinnen kann.

Von Kathrin Kabelitz