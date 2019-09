Eilenburg

Um den Handelsstandort Schondorfer Mark (ehemals Marktkauf) ging es am Montag auf der Stadtratssitzung in Eilenburg. Dieser ist jetzt mit einer sogenannten Veränderungssperre belegt worden. Das hat der Stadtrat nach einer namentlichen Abstimmung, die die AfD-Fraktion anregte, mehrheitlich beschlossen. Der Tagesordnungspunkt sorgte für ein stundenlanges Hin und Her. Abgeordnete und Verwaltung drehten sich wie schon so oft bei dem Thema im Kreis. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Was bedeutet die Veränderungssperre für das Gebiet Schondorfer Mark und für Kaufland ?

Kaufland als neuer Mieter der ehemaligen Marktkauf-Immobilie kann dort, wie geplant, im April 2020 eine Filiale eröffnen, das war und ist unstrittig. Die Sperre dient dazu, einen Neubau, eine Erweiterung oder eine „dauerhafte Festigung von großflächigem Einzelhandel an diesem Standort“ auszuschließen.

Ist die Veränderungssperre zwingend notwendig?

Bauamtsleiter Philipp Zakrzewski sagte Nein. Es sei die freie Entscheidung des Stadtrates. Wenn die Veränderungssperre ein Muss wäre, bräuchte es dazu keine Abstimmung im Stadtrat. Aus raumordnerischer Sicht sei die Veränderungssperre „der folgerichtige Schritt“. Die Sperre sei der Stadt von der Landesdirektion empfohlen worden.

Warum ist die Veränderungssperre der folgerichtige Schritt?

Weil der Stadtrat sich bereits mit mehreren Beschlüssen dafür bekannt hat, aus dem Einzelhandelsgebiet Schondorfer Mark ein Gewerbegebiet und aus den Flächen in der Ziegelstraße einen dauerhaften Handelsstandort zu machen. Beide Planungen laufen.

Wie geht Kaufland damit um?

Die Veränderungssperre ist nach Angaben von Wirtschaftsförderer Heiko Leihe dem Unternehmen bekannt. Die Handelskette wolle trotz der Sperre eine Filiale eröffnen und akzeptiere die derzeitigen baulichen Gegebenheiten.

Welchen Einfluss hat die Veränderungssperre für die Schondorfer Mark auf die Entwicklung des neuen Handelgebietes Ziegelstraße , wo Edeka bauen will?

Keinen direkten. Laut Leihe gebe aber die Veränderungssperre den künftigen Entwicklungen in der Ziegelstraße „Rückhalt“.

Was sagen die Stadträte dazu?

Blick auf den Eilenburger Stadtrat, der am Montag zu seiner zweiten Sitzung nach der Wahl zusammen kam. Dabei wurde stundenlang über die Handelsstandorte Schondorfer Mark und Ziegelstraße debattiert. Quelle: Nico Fliegner

Vehement gegen die Entwicklung des Edeka-Standortes Ziegelstraße ist Linke-Stadträtin Christiane Prochnow, sie drohte nunmehr sogar, das gesamte Verfahren vor den Normenkontrollrat zu bringen. Das dürfte zu weiteren Verzögerungen führen. AfD-Stadtrat Matthias Erler stieß „sauer auf“, dass die Veränderungssperre in privates Eigentum eingreift. Paul-Tilo Geißler ( CDU) erklärte: „Lasst beide kommen. Konkurrenz belebt das Geschäft“. Das Publikum applaudierte. Geißler begrüßt die Ansiedlung von Kaufland und Edeka.

Was sagt die Bürgerinitiative (BI) für den Erhalt der Schondorfer Mark dazu?

Die BI freut sich, dass Kaufland bei ehemals Marktkauf einzieht. „Leider ist es uns nicht gelungen, die Stadträte von unseren Argumenten zu überzeugen. Wie der Vermieter der Immobilie an der Schondorfer Mark mit den Beschlüssen umgehen wird, bleibt abzuwarten. Er trägt den größten Schaden aus der Strategie des Stadtrates“, schrieb die BI im Nachgang der Sitzung bei Facebook.

Was plant Kaufland konkret?

Die Eröffnung einer Filiale bei ehemals Marktkauf im April 2020. Die Verkaufsfläche beträgt rund 4000 Quadratmeter. Kaufland ist ein Vollsortimenter ähnlich des früheren Marktkaufs. 100 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Was plant Edeka konkret?

Den Neubau eines E-Centers mit 3120 Quadratmeter Fläche und Café-Bereich sowie einen Baumarkt. Die Baugenehmigung soll noch dieses Jahr erteilt werden. Baustart ist für Mitte/Ende 2020, die Eröffnung für Ende 2021 geplant. 60 Arbeitsplätze entstehen. Das Grundstück ist bereits an Edeka verkauft, das Geld an die Stadt fließt aber erst, wenn Edeka Baurecht hat.

Welche Folgen haben die Pläne der Handelsketten ?

Zwei Handelsketten dieser Größe würden zu einer Überversorgung und – so die Landesdirektion – „Funktionsstörung der Nahversorgung“ führen. Der gleichzeitige Betrieb sei deshalb laut Landesdirektion möglichst „auszuschließen“. Das Unternehmen Nah & Frisch, das kleinere Lebensmittelmärkte in Eilenburg und auf Dörfern betreibt, sieht derweil mit beider Ansiedlung seine Existenz gefährdet. Fraglich bleibt außerdem, ob sich Kaufland und Edeka parallel auf Dauer in Eilenburg halten können.

Von Nico Fliegner