Frau bei Autounfall in Eilenburg schwer verletzt

Eilenburg

Bei einem Verkehrsunfall in Eilenburg wurde am Dienstag eine 67 Jahre alte Frau verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wollte gegen 10.30 Uhr eine 60-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw von der Karl-Marx-Siedlung nach links auf die Ziegelstraße abbiegen. Dabei habe sie jedoch einen auf der Ziegelstraße fahrenden Chevrolet nicht beachtet. Es kam zum Unfall, wobei die 67-jährige Chevrolet-Fahrerin schwer verletzt wurde. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei ermittelt

Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 10 000 Euro angegeben. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Von LVZ