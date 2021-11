Eilenburg

Die großen Fenster zur Halleschen Straße lassen viel Licht in die Zimmer des Westflügels im Mehrzweckgebäude. Nichts rattert mehr, wenn der Wind bläst. Alles wirkt hell und freundlich. In den vergangenen Monaten ist in der Evangelischen Grundschule CULTUS+ viel passiert und längst haben die Mädchen und Jungen der Linden-, Erlen-, Gingko- und Trauerweiden-Gruppe ihre neuen, in warmen Farbtönen gestrichenen Räume in Besitz genommen.

Sitzecke, Morgenkreis, Bastelzimmer und Co.

Zum Tag der offenen Tür im Juli haben Trägerverein und Schule erstmals zeigen können, wie sich Klassen- und Hortzimmer verändert haben. Jeder Raum ist individuell gestaltet. An der einen Wand hängt die klassische, an der anderen die digitale Tafel. Auch Laptops konnten jetzt dank des Digitalpaktes gekauft werden. Hier steht die gemütliche Sitzecke, da liegt die Matte für den Morgenkreis. Es gibt einen Bewegungsraum mit Kletterwand, den Atelier- und Kunstbereich mit allerlei Mal- und Bastelutensilien.

Emma, Hannah und Emil können ihr Essen jetzt in der neuen Küche holen. Im Hintergrund: Katja Krellig vom Trägerverein und Steffen Schulze vom Küchenstudio Reddy in Taucha. Quelle: Wolfgang Sens

Finanziell und mit eigener Maler-Kraft hat sich der Trägerverein eingebracht. Im Keller ist die neue Küche einsatzbereit, für die Reddy Küchen aus Taucha aus sozialer Überzeugung einen großzügigen Rabatt auf Schränke und Co. gewährte, um die Umsetzung möglich zu machen.

Freundliche Atmosphäre

Noch ist die eine oder andere kahle Wand zu sehen, gibt es etwas einzuräumen oder anzubringen. Zusammen mit den Kindern soll durchaus noch das eine oder andere gestaltet werden – aber maßvoll, nicht überfrachtet, wie Hanna Reyher sagt. Schon jetzt blickt die Schulleiterin zufrieden drein. „Es ist eine schöne Atmosphäre, freundlich, offen, hell.“ Das Ambiente passe perfekt zum offenen und jahrgangsübergreifenden Konzept der Schule, das seit vergangenem Jahr umgesetzt werde, ergänzt Katja Krellig vom Trägerverein.

80 Schüler ist das nächste Ziel

Insgesamt nutzen Schule und Hort acht Räume dieses Flügels der ehemaligen Tschanter-Schule. Gebaut wird nun nebenan, perspektivisch soll dort der Hort der Berg-Schule einziehen. 64 Schüler plus 3 Integrationsschüler lernen derzeit bei CULTUS+. Sie kommen aus Eilenburg sowie der näheren aber auch weiter entfernten Umgebung. Die Kapazitätsgrenze von 70 ist fast erreicht. „80 eventuell ab nächstem Schuljahr ist unsere Wunschgröße“, sagt Katja Krellig. Mit der Sanierung ist eine der Voraussetzungen geschafft. Schon jetzt erfüllt die Zahl alle mit Stolz. „Zehn Jahre hat es gedauert, erst ein Jahr zuvor hat sich der Verein gegründet“, blickt Katja Krellig, die von Beginn an dabei war, zurück. Fünf Lehrerinnen und vier Horterzieherinnen, eine Schulassistentin, eine Referendarin und eine Praktikantin gehören zum Team. „Ein reiner Weiberhaushalt“, muss Hanna Reyher da schon mal schmunzeln.

Quelle: Wolfgang Sens

Jahrgangsübergreifendes Konzept

Neben dem Erziehungs- und Bildungsauftrag setzt die Schule vor allem auf das soziale Miteinander. „Die individuellen Belange und das Lernen im eigenen Tempo sind uns sehr wichtig“, unterstrich Hanna Reyher zum Tag der offenen Tür. Dank des neuen und im Vorfeld durchaus auch diskutierten Konzeptes lernen die Schüler nun in den Klassenstufen 1 bis 3 gemeinsam altersübergreifend. Nur die Klasse 4 werde mit Blick auf die weiterführenden Schulen und auf Wunsch der Eltern nicht gemischt unterrichtet. Seit Oktober 2013 ist CULTUS+ auch staatlich anerkannt, was den problemlosen Wechsel ans Gymnasium möglich macht. 70 Prozent der Viertklässler haben bisher die Schule in diese Richtung verlassen.

neue Horträume und Küche bei cultus+ in Eilenburg, Kinder sind mit vor Ort Quelle: Wolfgang Sens

Mittelfristig soll ein Neubau entstehen

„Wir sind gefestigt und haben uns mittlerweile sehr gut etabliert“, sagt Katja Krellig und in ihrer Stimme schwingt schon ein bisschen Stolz mit. Und doch sei es Zeit für den nächsten Schritt, bei dem die seit Jahren ehrenamtlich wirkenden Mitglieder die Verantwortung weiterreichen wollen. „Ziel ist, die Schule zum 1. Januar 2023 an die Evangelische Johannes-Schulstiftung zu übergeben, dass sie zur anderthalb- bis zweizügigen Schule wachsen kann.“ Damit rückt der avisierte Neubau auf einer Fläche im Stadtteil Berg in den Fokus. Mit rund 5,5 Millionen Euro ein eher mittelfristig realisierbares Projekt, „für dessen Umsetzung es professionelle administrative Strukturen braucht“, so Hanna Reyher. 70 Prozent der Baukosten werden über Fördermittel abgedeckt. Beantragt sind diese, bewilligt aber noch nicht.

Von Kathrin Kabelitz