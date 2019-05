Eilenburg

Mit viel Engagement und Begeisterung will sich Alexander Kliemchen für die Eilenburger Jugend im Stadtrat stark machen. Der Versicherungskaufmann ist selbst erst 25 Jahre alt, steht dennoch auf Listenplatz Zwei bei den Freigeistern – direkt hinter seinem langjährigen Freund Max-Erik Seehaus. „Ich hab Max gesagt, dass er mich auf die Zwei setzen soll. Ich will mich engagieren, mich einsetzen und für unsere Interessen kämpfen“, sagt er überzeugt.

Im Vordergrund steht dabei, den jungen Leuten in der Region mehr zu bieten. Zusätzliche Events, eine Umgestaltung des Stadtparks und neue Nutzungsmöglichkeiten für das Bürgerhaus stehen dabei ganz oben auf seiner Liste. „Aber Eilenburg besteht nicht nur aus jungen Menschen“, merkt er an, weshalb er sich unter anderem auch für Sauberkeit und mehr Sitzgelegenheiten in der Stadt und dem Park einsetzen möchte.

Die Mitglieder vom Freigeist e.V. wollen „Politik von Eilenburgern für Eilenburger machen“, so Seehaus. Dabei stehen die Ideale des Vereins immer im Mittelpunkt, denn alle politischen Richtungen und Ideen sind bei ihnen willkommen. „Wir leben bei uns im Verein die Demokratie bereits im Kleinen. Nicht jeder ist hier der gleichen Meinung, aber wir diskutieren offen und finden gemeinsam Lösungen“, berichtet Kliemchen. Dieses Wissen will der Versicherungskaufmann mit in den Stadtrat nehmen und dies sei ein Grund, warum niemand der Freigeister in einer Partei ist. Sie wollen eine „bunte Menge, die alle Interessen kombiniert“, bleiben. Gegen Extremismus sprechen sie sich aber sehr deutlich aus. Die Namensgleichheit ihres Vereins mit einer rechten Gruppierung aus dem Erzgebirge ärgert sie. „Wir distanzieren uns ganz deutlich davon. Mit einem solchen Verein wollen wir nichts zu tun haben“, sagt Kliemchen.

Von Tilman Kortenhaus