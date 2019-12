Freizeitzentrum Hohenprießnitz nimmt weitere Hürde

Hohenprießnitz

Das geplante Freizeitzentrum am Fichtbusch in Hohenprießnitz hat zumindest eine weitere Hürde genommen. Die Gemeinderäte stimmten auf ihrer letzten Sitzung des Jahres in Glaucha Änderungen des Bebauungsplanes zu. Er geht damit nun in die Runde der Träger öffentlicher Belange. „Wenn es gut läuft“, so Planerin Angela Sawatzki, „haben wir damit dann im Frühjahr 2020 Baurecht.“

Billard ab Weihnachten 2020?

„Wenn es so kommt“, ergänzt Manaina Drese, Vorsitzende des Vereins Phönix, gegenüber der LVZ „können wir das Freizeitzentrum mit Schwerpunkt Billard dann ab Weihnachten 2020 am Fichtbusch betreiben.“ Der Verein, der derzeit noch in Leipzig Gohlis sein Mietdomizil hat, würde dann seinen Sitz nach Hohenprießnitz verlegen.

Voraussetzung dafür sei, dass der Verein, der derzeit rund 30 Mitglieder hat und dessen 1. Mannschaft sachsenweit im Billardkegeln mithält, auf dem abseits gelegenen Grundstück unter anderem eine Betriebsleiterwohnung einrichten kann. Dies soll mit der jetzt angeschobenen Änderung ermöglicht werden.

Beim Billardkegeln besteht das Ziel darin, mit dem bespielten Ball möglichst viele Kegel umzuwerfen.

Von Ilka Fischer