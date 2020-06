Mockrehna

Gleich an drei Projekte in der Gemeinde Mockrehna konnte Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) am Dienstag einen Haken machen. Dazu zählt der Brückenersatzbau über den Schwarzen Graben an der Kita in Audenhain. Am 13. Januar war Start für das rund 397 000 Euro-Projekt, für das die Kommune 90 Prozent Zuwendung aus dem kommunalen Straßen- und Brückenbau bekommt. Noch am Mittag sollte das Bauwerk, das zu den Haupt-Brücken im fast 90 Brücken zählenden Dorf zählt, freigegeben werden.

11 der 14 Baugrundstücke im Wohngebiet Am Gassenteich-West sind verkauft

Bereits früh am Morgen gab es in Mockrehna Grund zum Feiern. Ende Februar steckten für das neue Baugebiet Am Gassenteich-West die ersten Spaten in der Erde – nun ist die vom Ingenieurbüro Bölke planerisch und EZEL Bau aus Torgau baulich begleitete rund 400 000 Euro teure Erschließung beendet. Auf rund 15 000 Quadratmetern entstehen hier 14 Eigenheime. Die ersten 2 sind im Bau. 11 Areale sind verkauft, „der Rest in Verhandlung“, ist Klepel auch ein wenig überrascht, dass die 600 bis 1300 Quadratmeter großen Flächen so schnell vergeben werden können. Wenn auch weniger an Einheimische, denn mehr an Leipziger. „Auch zwei Rückkehrer sind darunter“, so Ortsvorsteher Bernhard Wagner. Zur Maßnahme gehörte der Bau der inneren Umgehungsstraße, der Winkelgasse.

Anzeige

Die Erschließungsarbeiten im Wohngebiet Am Gassenteich West in Mockrehna ist beendet. Am Dienstagmorgen war Bauabnahme. Zur Maßnahme gehörte der Bau der inneren Umgehungsstraße, der Winkelgasse. Quelle: Kathrin Kabelitz

Weitere LVZ+ Artikel

Neuer Spielplatz für Klitzschens Kinder

Und dann dürfen sich die Jüngsten aus Klitzschen freuen. Sie können sich jetzt auf neuen Spielgeräten tummeln. Peter Klepel hatte die aus Robinien-Holz gefertigten und nicht mehr benötigten rund zehn Jahre alte Geräte im Western-Saloon-Stil in einer Einrichtung der Volkssolidarität in Torgau entdeckt. Mitarbeiter des Bauhofes arbeiteten das Holz liebevoll wieder auf. Als Klepel seinen Ortsvorstehern die Geräte zur Nutzung anbot, schlug Ortsvorsteher Olaf Zenker ein und nahm in Absprache mit seinen Amtskollegen alle.

Am Dienstagmorgen nahmen die kleinsten Klitzschener den neuen Spielplatz in Besitz. Quelle: Kathrin Kabelitz

Am Dienstagmorgen nahmen die kleinsten Klitzschener den neuen Spielplatz in Besitz. Mockrehnas Bürgermeister Peter Klepel hatte die nicht mehr benötigten Geräte von der Torgauer Volkssolidarität erworben. Als seinen Ortsvorstehern die Geräte zur Nutzung anbot, schlug Ortsvorsteher Olaf Zenker ein und nahm in Absprache mit seinen Amtskollegen alle. Quelle: Kathrin Kabelitz

Von Kathrin Kabeliz