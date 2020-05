Eilenburg: Rollstuhlfahrerin soll raus aus ihrer Wohnung

Eilenburg

Angelika Pethke kämpft mit den Tränen. Das liegt aber nicht nur daran, dass ihr Mann vor drei Wochen verstorben ist. Die 62-jährige Eilenburgerin, die in einer behindertengerechten Wohnung im Eilenburger Hochhaus lebt und auf einen E-Rollstuhl angewiesen ist, liegt mit der Verwaltung der Wohnanlage Amalie in Clinch. Der bisherige Höhepunkt: Am 8. Mai hat sie für den 15. Mai die fristlose Kündigung ihrer Wohnung erhalten. Dabei, so die Schwerbehinderte verzweifelt, kann sie doch nicht einfach woanders hin.

Strom tanken geht nur in der Stadt

Nachdem sie Ende Februar mit ihrem E-Rollstuhl gegen die Eingangstür des Hochhauses fuhr, darf sie mit dem Rollstuhl nicht mehr ins Haus. Der Abstellplatz hinter dem Haus ist aber nicht nur ungeschützt, sondern hat vor allem keine Lademöglichkeit. „Selbst das zwischenzeitliche Laden mit einer Kabeltrommel, die ich ihr besorgt hatte“, so ihr Betreuer Pieter Kleber fassungslos, „wird verhindert.“

Zum Laden mit entsprechenden Ladeaufenthalten muss die Eilenburgern, die sich im Haus noch mit dem Rollator vorwärts bewegen kann, nun immer in die Stadt, wo sie auf das Wohlwollen in den Geschäften angewiesen ist.

Viele offene Fragen beim Schadensfall

Damit kommt sie irgendwie zurecht. Die sofortige Räumungsklage wirft sie aber nun völlig aus der Bahn. „Dabei geht es immer noch um den Unfall an der Eingangstür“, sagt sie. Amalie-Verwalter Andreas Spitzke bestätigt das. „Die Versicherung von Frau Pethke hat dafür und für weitere von ihr mit dem Rollstuhl angerichtete Schäden bisher nicht bezahlt.“ Hinzu käme, dass die Wohnung verwahrlost sei. „Betreuer und Versicherung müssen hier endlich mal handeln.“ Er versichert aber zumindest, dass Frau Pethke trotz der fristlosen Kündigung nicht befürchten muss, am 15. Mai obdachlos zu sein. Letztendlich werde, so schätzt er ein, wohl das Gericht über die Räumungsklage entscheiden müssen und das könne drei, vier Monate dauern.

Dass sich der Gang vor Gericht wohl nicht vermeiden lässt, das sieht auch ihr Betreuer inzwischen so. Doch das ist auch die einzige Übereinstimmung.

Von Verwahrlosung spricht nur der Vermieter

Denn dass die Wohnung verwahrlost sein soll, bestreitet Pieter Kleber vehement. Angelika Pethke fragt sich zudem: „Woher wollen sie das überhaupt wissen? In meinem Beisein wurde die Wohnung jedenfalls nicht besichtigt.“ Die LVZ kann sich wegen der Corona-Zugangsbeschränkungen nach wie vor nicht selbst ein Bild machen. Doch auch Susann Immisch, deren gleichnamiger Pflegedienst Angelika Pethke betreut, sagt zum Vorwurf Verwahrlosung: „Das ist einfach nur Unfug.“

Versicherer will im Namen von Angelika Pethke kämpfen

Bleiben die Schäden, bei denen es sich um rund 16 000 Euro, davon rund 12 000 Euro für die Eingangstür, handeln soll. Pieter Kleber: „Die Allianz, der Versicherer von Frau Pethke, sieht weder die Kosten- noch die Verursacherfragen durch Amalie als plausibel dargelegt an.“ Die Allianz werde daher Frau Pethke, die demnächst übrigens bei ihrer Krankenkasse noch mal so was wie eine E-Rollstuhl-Führerschein-Prüfung ablegt, vertreten, wenn nun ihr die Schadensrechnung zugestellt werden sollte.

Der Betreuer, der nun auch die Behindertenbeauftragte des Landkreises einschalten will, hat noch am Montag den Kündigungs-Widerspruch an einen Anwalt übergeben. Dank der Beratungskostenbeihilfe zahlt Angelika Pethke dafür nur 15 Euro. Vor Gericht steht ihr dann Prozesskostenbeihilfe zu, so dass sich die 62-Jährige zumindest darüber keine Sorgen machen muss. Aber das ist auch das einzig Gute an dieser Geschichte.

