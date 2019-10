Fröhliche Akkordeonasse feiern 20-Jähriges

Eilenburg

„Nun ist es geschafft. Monatelange Arbeit liegen hinter uns und das Ergebnis konnte sich hören und sehen lassen“ – Jeanette Weitzel ist zufrieden. Mit einem großen Konzert im Bürgerhaus Eilenburg feierten die von ihr gegründeten Fröhlichen Akkordeon-Asse jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum. Der Orchesterverein wurde dabei von der Musikschule Fröhlich Eilenburg sowie dem Grundschulchor Jesewitz unterstützt, beide ebenfalls unter der Leitung der Audenhainerin. Für die Musikschule Fröhlich aus Hohburg und ihre Leiterin Birgit Pfahl gab es ebenfalls Anlass zu feiern – das 25. Jubiläum. Insgesamt 85 Mitwirkende gaben auf der Bühne ihr Bestes.

Vereinsgründung vor 20 Jahren

Im September 1999 gründete Jeanette Weitzel im Mockrehnaer Ortsteil Audenhain „Die fröhlichen Akkordeon-Asse“. Was mit sechs Mitgliedern begann, ist über die Jahre zu einem Verein mit 45 Mitgliedern gewachsen. Die Idee zur Gründung ist aus ihrer Musikschularbeit hervorgegangen, erzählt Jeanette Weitzel. Wer in der Musikschule ein Instrument lernt, kann nach einiger Zeit bei den Akkordeonassen mitspielen. „Hier musizieren Kinder, die ihr Instrument schon eine Weile gelernt haben“, so Weitzel, „erst mit einiger Erfahrung ist die Orchesterarbeit möglich.“

Das Akkordeon: Etwas ganz besonderes

Das Akkordeon-Orchester bietet ein breit gefächertes musikalisches Repertoire: von Volksmusik, über Gospel, Pop bis Klassik. Beim jüngsten Konzert wurden größtenteils Lieder aus dem Programm der diesjährigen Orchesterreise nach Zinnowitz gespielt. Im vollen Konzertsaal erklangen Titel wie „Country Roads“, „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“ oder „ Bella Ciao“. Den Vereinsnamen haben sich die Kinder übrigens selbst ausgedacht. „Der Vorschlag kam von einem Mädchen, das heute leider nicht mehr im Verein ist“, berichtet Weitzel. Es standen dann mehrere Namensvorschläge zur Abstimmung, aber „Die fröhlichen Akkordeon-Asse“ setzten sich durch.

Jubiläumsfeier im Bürgerhaus : Ein voller Erfolg

Das 20-jährige Bestehen des Vereins wurde mit der Veranstaltung im Bürgerhaus gebührend gefeiert. Einige Musikschülerinnen und-schüler erhielten für ihr musikalisches Engagement Auszeichnungen. „Insgesamt war es ein tolles Konzert und es gab viel Applaus“, sagt Jeanette Weitzel. Danach konnten sich Musiker und Publikum bei Getränken und Kuchen stärken. Ein buntes Programm mit Kinderschminken, Glücksrad und Basteln rundete den Nachmittag ab. Für die zahlreiche Hilfe bei der Organisation und Durchführung sind die Leiterinnen Birgit Pfahl und Jeannette Weitzel sehr dankbar. „Ohne diese fleißigen Bienchen wäre so ein tolles Event gar nicht machbar“, so Weitzel.

Von Lilly Günthner