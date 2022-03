Frühjahrsputz: Eilenburger sammeln Müll

Eilenburg

Ein großer Container mit Müll aus der Muldeaue ist das Ergebnis einer Sammelaktion. Der Eilenburger Chris Daiser war mit rund 20 freiwilligen Helfern unterwegs und sammelte Unrat auf. Alle Jahre wieder ruft der 29-Jährige zu solchen Müllaktionen auf. In den vergangenen zwei Jahren mussten sie wegen Hochwasser und Corona weitgehend abgesagt werden.

Seit vielen Jahren setzt sich der 29-Jährige für die Umwelt ein und versucht, durch verschiedene Aktionen etwas zu bewegen – so wie Lauschtour, die er nach Eilenburg auch in Bad Düben etablieren will. „Die Aktionen laufen immer recht gut. Ich nutze dazu mein soziales Netzwerk und mache ordentlich Werbung in der Familie und unter meinen Freunden. Auch bei der jetzigen Mülltour waren wieder um die 20 Helfer“, so Daiser.

Eilenburgs OBM sammelt mit Müll

Auch Kumpel Sebastian Thoma aus Augsburg kam extra aus Bayern angefahren, um in Eilenburg mit anzupacken. „Ich kenne Chris, seit er noch in Bayern gewohnt hat. Ich finde seinen Einsatz für die Umwelt toll. Deshalb bin ich dabei, wenn ich es einrichten kann“, sagte Thoma. Stammgast ist auch Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler. Mit Basecap, Gummistiefeln und blauem Müllsack ist das Stadtoberhaupt bestens für die Mülltour ausgestattet. „Chris motiviert immer viele Menschen. Dem gebührt ordentlichen Respekt. Ich bin froh, dass es solche Menschen gibt und ich einfach mal hingehen und mitmachen kann. Ohne, dass ich was organisieren muss“, freut sich Scheler. Eine der jüngsten Helferinnen war die fünfjährige Charlotte Lose mit ihrer Mutti Nancy und Hund Luna. „Ich kenn Chris und helfe gern mit. Auch meine Tochter ist mit voller Begeisterung dabei“, erzählte Mutti Nancy.

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler, der Organisation der Müllsammelaktion in Eilenburg-Ost, Chris Daiser (von links) sowie viele Helfer haben bereits nach wenigen Minuten einen stattlichen Berg von weggeworfenen Unrat zusammengetragen. Quelle: Steffen Brost

Von der Uferstraße aus setzte sich der Tross in Richtung Muldeaue in Bewegung. Binnen weniger Stunden war eine Vielzahl von vollen Mülltüten zusammengekommen. Von Motorradteilen über Autoreifen bis hin zu Babywindeln oder Kotbeuteln war alles vertreten. „Manchmal finden wir auch besondere Sachen wie ein Flaschenpost. Die wurde in einen kleinen Bach in Chemnitz ins Wasser gesetzt. Über die Zwickauer Mulde schwamm sie bis Eilenburg. Wir haben die Schrift entziffert und den Absender angeschrieben. Der hat sich gemeldet und gefreut, dass wir uns gemeldet haben“, berichtete Daiser. Kurioserweise stießen sie wieder auf eine kleine Flaschenpost. Sie stammte aus dem Jahr 2016 mit Grüßen von einer Laura. „Eine Anschrift war leider nicht drin, sonst hätten wir geantwortet“, so Daiser.

Frühjahrsputz auch in den Eilenburger Ortsteilen

Parallel fand auch gleich um die Ecke von Eilenburg, in den Ortsteilen Kospa, Zschettgau, Pressen und Behlitz der jährliche Frühjahrsputz statt. Roswitha Feustel hatte in allen Ortsteilen fleißige Menschen aktiviert. „Am Ende waren es wohl über 100 kleine und große Helfer, die mit angepackt haben“, freut sich die Ortsvorsteherin. Immer wenn der Frühling vor der Tür steht, werden die Ortschaften schick gemacht. „In Behlitz hat es der Heimatverein in der Hand. Allein bei uns waren heute über 50 Menschen dabei. Treffpunkt ist unser Teich, wo sich die Menschen treffen und Smalltalk halten. Heute hatten sie Schubkarre, Besen und Schippe dabei und haben mit angepackt“, erzählte Heimatvereinschef Markus Vogler. Es wurden die Grasreste am Straßenrand entfernt, die Fahrbahn gekehrt, trockene zweige und Äste entfernt und auch der Friedhof wurde nicht vergessen. „Alles lief sehr gut. War ja auch entsprechend vorbereitet. Immer wenn unsere Ortschefin pfeift, dann kommen alle“, lacht Vogler. Schon jetzt freuen sich die Dörfler auf die Sommermonate. Denn da sollen die ersten Dorffeste steigen. „Wegen Corona sind diese lange ausgefallen. Wir planen in allen Ortsteilen kleine Feste. Ein großes Fest steigt dann in Pressen“, blickt Feustel voraus.

Von Steffen Brost