Führungswechsel steht an beim Eilenburger Volkschor

Eilenburg

Noch gar nicht so lange her ist es, seit der Eilenburger Volkschor zu seinem 26. Neujahrskonzert unter der musikalischen Leitung von Tobias Orzeszko Rückblicke auf seine traditionsreiche Arbeit darbot. In 50 Jahren hat der Chor schon allerlei Melodien und Lieder verschiedener Genre gesungen, auf verschiedenen Bühnen in der Region in und um Eilenburg, in anderen Bundesländern und selbst mancher Orten in anderen Ländern. Dabei hat sich das Ensemble in seiner Mitgliederzahl, in seiner Stimmenzusammensetzung und in der musikalischen Leitung über die Jahre verändert, entwickelt und immer wieder neu geformt. Die musikalischen Leiter haben dabei auf ihre jeweilige eigene Art den Chor zu ihrer Zeit bestimmend verändert und geprägt.

Der Volkschor Eilenburg im Probenlager in Colditz. Quelle: privat

Wieder steht ein Leiter-Wechsel an

Und jetzt ist es wieder an der Zeit für Veränderung, Zeit für einen erneuten Chorleiterwechsel. Warum? Tobias Orzeszko wird im Zuge seines Studiums die Möglichkeit eines Auslandssemesters nutzen und so den Chor in Kürze verlassen.

Wie geht es weiter? Es gibt bereits einen Neuen. Wer wird es sein? Der Alte. Ja richtig, Jörg Burghardt, musikalischer Leiter vor Tobias Orzeszko, wird sich erneut der musikalischen Leitung des Chores widmen.

Übergabe bereits im Chorlager in Colditz

Wann wird sich dieser Wechsel vollziehen? Erste, einleitende Schritte der „Stimmgabelübergabe“ sind erfolgt, beim zweitägigen Chorlager, im Oktober, in Colditz. Beide Chorleiter gestalteten diese zwei Tage zu einem intensiven und erfolgreichen Wochenende. Am 15. Dezember wird Tobias Orzeszko dann zum letzten Mal den Volkschor Eilenburg durch das alljährlich stattfindende Weihnachtskonzert in der Katholischen Kirche in Eilenburg führen.

Jörg Burghardt leitet das Neujahrskonzert

Jörg Burghardt wird dann zum Neujahrskonzert 2020 erneut am Dirigentenpult stehen und den Chor dirigieren. Zusammen mit dem Musikverein Eilenburg, unter der Leitung von Gabriele Hammermann, überbringen beide Ensembles dem Publikum ihre Neujahrsgrüße. Wer dieses Konzert und das Comeback des „Neuen“ miterleben will, der sollte beim 51. Neujahrskonzert des Volkschores am 25. Januar im Bürgerhaus Eilenburg dabei sein.

Bestellung von Eintrittskarten über Telefon 01523/3522634 oder 03423/757788

Von Klaus-Jürgen Böhme