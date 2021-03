Sprotta-Siedlung

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 87 bei Eilenburg wurden am Dienstagnachmittag fünf Menschen verletzt, vier davon schwer. Wie die Polizei berichtete, war ein 44 Jahre alter Skoda-Fahrer gegen 14 Uhr aus Richtung Doberschütz kommend in Richtung Eilenburg unterwegs. In Höhe Sprotta-Siedlung habe er ein Fahrzeug überholt und sei dabei mit einem eingegenkommenden Mazda zusammengestoßen. Der Mazda wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit zwei weiteren in Richtung Eilenburg fahrenden Autos – ein BMW und ein Mercedes – kollidierte.

100 000 Euro Sachschaden

Der Skoda-Fahrer, der 20 Jahre alte Mazda-Fahrer, der 81-jährige Mercedes-Fahrer und eine 84 Jahre alte Insassin im Mercedes mussten mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die 45-jährige BMW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant in einer Klinik behandelt. An den vier Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 000 Euro. Gegen den Skoda-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von LVZ