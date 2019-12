Fünf gute Gründe, den Eilenburger Weihnachtsmarkt zu besuchen

Eilenburg

Es duftet nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Funkelnde Lichter erleuchten die Fenster. Der weihnachtliche Zauber hält Einzug in die Eilenburger Innenstadt. Von Freitag bis Sonntag lockt der Weihnachtsmarkt mit vielen kleinen Holzhütten rings um das Rathaus und die Nikolaikirche. Hier sind fünf gute Gründe, warum sich ein Besuch lohnt.

Gaumenfreuden: Die gehören natürlich auf jeden Weihnachtsmarkt. Die Besucher in Eilenburg können sich auf Vielfalt freuen und bei den Gastronomen kann sich jeder nach Herzenslust stärken. Wer es süß mag, darf sich auf Crêpes und Quarkkeulchen, Lebkuchenherzen, Stollen und Pralinen freuen. Für Freunde der deftigen Küche gibt es Bratkartoffeln, Fisch, Pfannengerichte, Spanferkel, Knoblauchbrot und vieles mehr. Dazu kann man zum Beispiel leckeren Glühwein, Punsch, Met und Obstwein genießen.

Schlagersängerin Bianca Graf Quelle: Coex

Festliche Musik: Hier ist besonders offenes Singen für jedermann am Freitagabend um 18 Uhr in der Nikolaikirche zu empfehlen. Kantorin Lena Ruddies wird dabei die Truhenorgel spielen, am Sonntag um 16 Uhr gibt es dann weihnachtliche Orgelmomente in der Kirche. Aber auch auf der Bühne sorgt ein abwechslungsreiches Programm für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Musikgruppen und Chöre der Region stimmen auf die besinnliche Zeit des Jahres ein, so unter anderem das Duo Knut und Eileen, welches die Besucher am Freitagabend auf eine musikalische Schlittenfahrt durch die Schlagerweihnacht einlädt. Bianca Graf– die Gräfin des deutschen Schlagers – begeistert die Besucher am Sonntag um 15.30 Uhr mit ihrem Weihnachtsprogramm.

Auch für die Kleinsten gibt es vieles zu entdecken. So gibt es die Weihnachtsmannhütte, bei der die Kinder Fotos machen und ihre Wünsche abgeben können. Quelle: Coex

Angebote für Kinder: Auch die Kleinsten können auf dem Weihnachtsmarkt viel entdecken. So gibt es eine Weihnachtsmannhütte, in der die Kinder Fotos machen und ihre Wünsche abgeben können. Außerdem warten Karussell und Eisenbahn, das Weihnachtskino und verschiedene Aktionen wie Ponyreiten und Bastelangebote in der Nikolaikirche. In der Ratsherrenstube hat am Sonnabend ab 14.30 Uhr das Postamt für Wunschzettel an den Weihnachtsmann geöffnet.

Stadtrundgang im Fackelschein zum Weihnachtsmarkt Quelle: Heike Liesaus

Führungen: Wer immer schon mal in den Turm der mächtigen Nikolaikirche wollte, hat dazu mehrfach Gelegenheit während des Weihnachtsmarktes. Führungen sind am Freitag, 18 Uhr, am Samstag um 15, 16 und 18 Uhr. Und am Sonntag um 15 und 16 Uhr. Außerdem geht’s auf einen Stadtrundgang bei Fackelschein mit dem Burgverein. Der Weg führt Interessierte mit geschichtlichen Erläuterungen über den Anger in die Kellerstraße. Dort klingt der Abend mit lyrischen Beiträgen und Dias bei Glühwein und Kinderpunsch aus. Treff: Samstag, 19 Uhr, Blumenuhr Rinckartstraße.

Historisches Handwerk: Für ein besonderes Flair des Weihnachtsmarktes sorgt der historisch-handwerkliche Bereich. Beim Schmied, dem Papierschöpfer oder der Weihnachtskugelmalerei können alle mitmachen, sich ausprobieren und erfahren, dass wirklich gute Ware erst gelingt, wenn sie nach allen Regeln der Handwerkskunst gemacht ist. Traditionell werden Schwibbögen, Kerzen, weihnachtliche Artikel aus dem Erzgebirge, aber auch Geschenkideen aus Glas, Porzellan, Holz, Leder oder Wolle angeboten.

Der Weihnachtsmarkt wird Freitag, 13. Dezember, um 16 Uhr mit dem Stollenanschnitt eröffnet. Samstag findet der Budenzauber von 11 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt. In der Stadt ist außerdem verkaufsoffener Sonntag, die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Nico Fliegner