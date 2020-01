Für Eilenburgs besten Angler gibt es einen Wels

Eilenburg

Einmal im Jahr hat der Eilenburger Sportfischerverein einen Wels zu vergeben. Gefräst hat den Fisch der Doberschützer Kettensägenkünstler Frank Müller, mit dem der Verein schon seit Jahren gut zusammenarbeitet und der auch den im Stadtpark als angelnden Heinzelmann umgestalteten Eichenstamm schuf, aus einem Baumstamm. Bekommen hat ihn in diesem Jahr bei der letzten Mitgliederversammlung Mike Scholz – nach 2017 zum zweiten Mal. Er angelte in diesem Jahr beim An-, Gemeinschafts- und Abangeln den meisten Fisch. Mike Scholz ist damit auf einem guten Weg, sich die Trophäe ganz zu sichern. Denn wer den Pokal dreimal holt – darf ihn endgültig behalten.

Auszeichnungen für weitere Mitglieder

Auszeichnungen gab es ebenso. So für André Misch, Dirk Bergner, Christian Gruber und Roland Schöne, die in schwierigen Zeiten immer wieder die Gräben saubermachen und die Gitter vom Unrat befreien, sodass Wasser ungehindert zufließen kann. Das 3,51 Hektar große Pachtgewässer an der Insel Alsen, das von Hauptfischarten wie Aal, Barsch, Blei, Giebel, Hecht, Karausche, Karpfen, Plötze, Rotfeder, Schleie bevölkert wird, hatte in den letzten Monaten reichlich an Wasserstand verloren. Auch an Donald Gegner ging ein Dankeschön. „Er ist nicht im Verein, unterstützt uns aber bei jedem Arbeitseinsatz“, so Vereins-Chef René Wagner.

Angler-Jahr 2019 war

durchwachsen

Deshalb schauen der Vereins-Chef und die 68 Mitglieder auch auf ein durchwachsenes Angler-Jahr zurück. „Es war wegen der gerade im Sommer hohen Temperaturen keine richtig gute Saison. Wichtig ist aber, dass wir keine Verluste im Bestand hinnehmen mussten.“ Angeln sei zwar immer eine Glückssache und Fische bräuchten warmes Wasser, damit sie gut laichen. „Wenn es aber zu warm ist, verziehen sich die großen Fische in tiefere Schichten, beißen dann nicht mehr.“

Verein braucht Nachwuchs

Allein das ist es aber nicht,was die Petrijünger beschäftigt. „Im nächsten Jahr müssen wir uns verstärkt darum kümmern, mehr Jugendliche für den Verein zu gewinnen. Momentan haben wir nur 7 junge Leute, die aber auch schon jenseits der 16 Jahre sind. Erreichen wollen wir vor allem die Kinder um die 9 bis 12 Jahre“, so Wagner. Deshalb will der Verein, der 2021 sein 50-jähriges Bestehen feiert, zu einem Schnupperangeln einladen, an dem auch schon Kinder ab 6 Jahre teilnehmen können.

Verein braucht den Stadtparkteich als Angelgewässer

Aus diesem Grund sei es immens wichtig, dass der verschlammte Stadtparkteich endlich saniert wird, der vor allem als Angelgewässer für die Jugend dient. Allerdings wird das noch dauern. Die Stadt Eilenburg wird frühestens für 2021 finanzielle Mittel für die Sanierung in den Haushalt einstellen, teilte Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) den Vereinsmitgliedern mit.

Von Kathrin Kabelitz