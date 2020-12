Für Kinder der Caritas Eilenburg werden Wünsche wahr

Eilenburg

Ein Heiligabend ohne Bescherung? Für die meisten unvorstellbar. Viele Kinder verbringen Weihnachten jedoch nicht im Kreise ihrer Familie mit Geschenken. Für sie werden nun im Kaufland Eilenburg Geschenke gesammelt.

Wünsche werden wahr

Etwa 50 Kinder leben in den stationären Wohngruppen des Caritas Hilfeverbundes Eilenburg. Viele von ihnen verbringen auch die Weihnachtsfeiertage dort. Dieses Jahr sollen die Geschenkwünsche der Kinder erfüllt werden – mit Unterstützung von Kaufland. „Für die Gruppeneinkäufe wird oft das Kaufland Eilenburg genutzt. Während des Lockdowns haben wir einen Einkaufsdienst eingeführt. Da wurden wir dann oft angesprochen, weil wir eben nicht nur eine Milch, sondern gleich 10 oder 12 Packungen Milch gekauft haben“, erzählt Cindy Witschorkäwitsch, Sozialpädagogin des St. Martin Caritas-Hilfeverbundes. Nachdem sie den Filialleiter Christian Boxhorn kontaktiert hatte, konnte dieses Problem geklärt werden.

Aktion geht in die zweite Runde

Gleichzeitig hatte er eine Idee für die Weihnachtszeit: Ein Wünschebaum soll her! Jedes Kind darf sich etwas aus dem Kaufland-Katalog aussuchen. Die Auswahl ist groß: Von der Puppe bis zur hippen LED-Musikbox ist für jeden etwas dabei. Die Wünsche der Kinder werden auf einer Papierkugel notiert und an einem Weihnachtsbaum im Supermarkt aufgehängt. Die Kunden konnten sich so eine Kugel aussuchen, das Geschenk kaufen und gemeinsam an der Information abgeben. Innerhalb weniger Tage war der Baum bereits leer – und alle Wünsche waren erfüllt! Deshalb geht die Aktion nun in die zweite Runde. Dieses Mal sollen sowohl Kinder der Caritas Wohngruppen, als auch aus dem evangelischen Kinderheim beschert werden.

Weihnachtsaktionen für guten Zweck

In der vergangenen Woche gab es neben dem Wünschebaum noch weitere Weihnachtsaktionen. Um beim Einpacken von Weihnachtsgeschenken zu helfen, war die Leipziger Studentin Laura Wannagat vor Ort. Sie verpackte die gekauften Artikel in weihnachtlichem Papier oder stellte Geschenkkörbe zusammen. Die Kunden zahlten dafür einen symbolischen Euro. Dieser kommt nun der Eilenburger Kita Bärchen zu Gute.

Bei Bäcker Hennig gibt es in der Adventszeit weihnachtliche Quarkbällchen. 20 Cent pro Stück wurden in der vergangenen Woche an den Caritas Hilfeverbund in Eilenburg gespendet. Aus dem Erlös soll der Spiel- und Fußballplatz erneuert werden. „Am letzten Wochenende wurden insgesamt 2500 Quarkbällchen verkauft“, erzählt Filialleiter Christian Boxhorn. Die Aktion sei nun beendet. Außerdem gab es letzte Woche einen sehr seltenen Gast im Kaufland. Der Weihnachtsmann war vor Ort, um Kinder zu überraschen und ihre Wunschzettel zu empfangen. Jetzt kann Weihnachten kommen!

Von Yvonne Schmidt