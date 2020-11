Eilenburg/Doberschütz

An der Staatsstraße 11, die von Eilenburg-Ost nach Bad Düben führt, wächst derzeit rund einen Kilometer hinter dem Eilenburger Gewerbegebiet Nord-Ost am Mensdorfer Weg ein Gittermast. Wie Volker Petendorf, Konzern-Pressesprecher bei Vodofone auf Nachfrage der LVZ informiert, handelt es sich dabei um eine Verlagerung der bestehenden Vodafone-Mobilfunkstation vom bisherigen Silo-Standort/Getreidetrockner.

Für den Gittermast, der so ein bisschen im Nirgendwo zwischen Sprotta, Rote Jahne, Mörtitz und Eilenburg steht, hatte der Doberschützer Bauausschuss am 10. September Zustimmung signalisiert und damit den Weg für die Erteilung der Baugenehmigung frei gemacht. Nach deren Erhalt am 21. Oktober hat der Mobilfunkanbieter schnell reagiert.

Bauleute und Techniker brauchen bis Anfang März

Der Funkmast wird direkt neben dem Silo gebaut. Quelle: Ilka Fischer

Inzwischen wächst, anders als bei ähnlichen Vorhaben in Bad Düben und Jesewitz, jedenfalls bereits der am Ende 55 Meter hohe Gittermast, in den Vodafone nach eigenen Angaben mehr als 100 000 Euro investiert. „Rund 5000 Einwohner und Gäste im versorgten Gebiet Doberschütz, Sprotta und Rote Jahne“, so Volker Petendorf, „werden durch die neue Station dauerhaft an das Mobilfunknetz und an das mobile Breitbandnetz von Vodafone angebunden.“ Das werde voraussichtlich Ende Februar/Anfang März der Fall sein.

Denn nach dem Mastbau folgen auch noch die Technikausrüstung mit GSM- und LTE-Antennen, der Betriebsraum sowie die Anbindung an das Stromnetz. Zudem muss die neue Station dann noch an das weltweite Kommunikationsnetz angebunden sowie in das bestehende Mobilfunknetz in Nordsachsen integriert werden.

Bürger und Betriebe profitieren von LTE-Technik

Mit LTE, so verweist Volker Petendorf noch, werde das Breitbandinternet für unterwegs geliefert. Kunden können damit mobile Datendienste nutzen, HD-Filme blitzschnell downloaden, Musikvideos in Top-Qualität genießen und Live-Übertragungen von großen Kultur- und Sportereignissen auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen. Zudem biete LTE die Möglichkeit, mit der Sprachtechnologie Vodafone Crystal Clear in kristallklarer Qualität zu telefonieren.

Sein Fazit: „Für die Betriebe bringt die LTE-Versorgung eine signifikante Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, denn eine starke Netzinfrastruktur ist im digitalen Zeitalter der entscheidende Rohstoff der Wirtschaft.“

Von Ilka Fischer