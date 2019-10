Gartenteich in Rödgen füllt sich bereits

Rödgen

Da kommt Vorfreude auf. Die Wanderhütte mit Grill steht, der Bachlauf windet sich bereits über die Wiese. Die Mitglieder der Traditionswehr Rödgen bei Eilenburg mit ihrem Vorsitzenden Daniel Sachert haben in den vergangenen Tagen gemeinsam mit weiteren Bürgern an den Teichen einiges bewegt.

Entschlammung steht aus

Bisher leider nur „an“. „Die eigentliche Teichentschlammung des Friedhof-Teiches steht noch aus“, berichtet Ortsvorsteher Dietmar Timm. Für diese Arbeiten, die in Eigenregie und nach Absprache mit dem Umweltamt des Landkreises erfolgen sollen, gab es bisher noch kein grünes Licht. „Wir wollen das aber so schnell wie möglich machen“, führt Dietmar Timm weiter aus. Denn erst danach macht es Sinn, dass die mit Solarkraft angetriebene Pumpe tatsächlich Wasser aus dem rund 35 Meter tiefen Brunnen nach oben holt und in den Friedhofsteich pumpt.

Dass die neue Technik funktioniert, testen die Rödgener bis dahin. Denn auch der auf der anderen Straßenseite gelegene Gartenteich ist ausgetrocknet. Und in diesen wird derzeit nun das Grundwasser über ein PVC-Rohr geleitet.

4000 Euro Eigenmittel nötig

Insgesamt 20 000 Euro aus dem Fördertopf Regionalbudget stehen für die Rödgener Teiche zur Verfügung. Daraus wird auch die zwei Meter lange und ein Meter breite Brücke bezahlt, die an diesem Sonnabend in Eigenregie der Rödgener ihren endgültigen Standort finden soll. Neben ihrer Arbeit müssen die Einwohner aber auch 4000 Euro eigene Mittel beisteuern. Dass dies als Spendensumme zusammenkommt, da ist Dietmar Timm optimistisch. Allerdings hätte der Rödgener auch nichts dagegen, wenn die 4000-Euro-Grenze überschritten wird. Denn nach der noch für November geplanten Einweihungsfeier ist vor dem Weiterbau.

Ideen haben die Einwohner jedenfalls genug. So können sie sich an ihrem Teich auch noch Fahrradständer, ein Insektenhotel und nicht zuletzt auch einige Sträucher vorstellen.

Spendenaufruf

Spenden benötigt: Wer mithelfen will, das Konto für die Rödgener Dorfteiche zu füllen, kann unter dem Stichwort „Teich in Rödgen“ seine Geldspende auf das Konto der Gemeinde Zschepplin bei der Commerzbank einzahlen. Hier die IBAN, die dafür zu verwenden ist: DE 72 8508 0000 0231 1239 00

Von Ilka Fischer