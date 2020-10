Gebäude von Sachsenforst in Doberschütz wird saniert

Doberschütz

Das Hauptgebäude und die Scheune von Sachsenforst in der Breiten Straße in Doberschütz werden umfassend saniert.

Die Scheune des Sachsenforsts in Doberschütz. Quelle: Wolfgang Sens

Wie Jan Glock, Leiter des Forstbezirkes Taura auf Nachfrage der LVZ weiter informierte, wird der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement Leipzig in den nächsten Monaten hier rund 1,5 bis 2 Millionen Euro insbesondere im Inneren investieren, um moderne zeitgemäße Bedingungen für die Forstmitarbeiter zu schaffen. In der Doberschützer Liegenschaft gibt es nicht nur Werkstatt, Lager und eine Kühlzelle für Wildbrett. Hier finden vor allem auch die Ausbildung von bis zu 15 Lehrlingen sowie Lehrgänge mit Motorsägen und Freischneidern statt. Zudem haben zwei Revierförster des Forstbezirks Taura hier ihr Büro.

Forstbezirk Taura zählt 13 Reviere

Der Forstbezirk Taura ist der am nördlichsten gelegene Forstbezirk Sachsens mit insgesamt 13 Revieren. In dem Gebiet, das sich auf einer Gesamtfläche von 1770 Quadratkilometern erstreckt, liegen die Städte Delitzsch, Bad Düben, Eilenburg, Dommitzsch, Torgau, Belgern, Schildau und Dahlen. Die Waldfläche in diesem Gebiet hat mit 390 Quadratkilometern einen unterdurchschnittlich geringen Anteil von 22 Prozent.

Den beiden großen zusammenhängenden Waldgebieten der Dübener und Dahlener Heide, die im Territorium des Forstbezirkes liegen, kommt daher und aufgrund ihrer Nähe zu den Städten Leipzig und Halle eine besondere Bedeutung zu.

Von Ilka Fischer